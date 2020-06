La Comunitat Valenciana pedirá pasar a fase 3 a partir del lunes 15 de junio

La Comunitat Valenciana pedirá mañana el pase a la fase 3 de la desescalada a partir del próximo lunes día 15 de junio. Así lo ha anunciado este domingo el president de la Generalitat, Ximo Puig, que ha argumentado la decisión ante la buena evolución de la situación de la pandemia.

En su comparecencia tras la conferencia de presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, ha asegurado que "esta semana ha sido decisiva en la evolución de la pandemia", sin fallecidos durante cinco días y una buena evolución de los parámetros, además de que los análisis de aguas residuales hace prever que la próxima semana el virus "será indetectable".

"Por la evolución positiva de los parámetros sanitarios, hemos decidido pedir mañana el pase a la fase 3 a partir el próximo lunes día 15 de junio. Será la última etapa y queremos pasar a ellas con la máxima garantía y dando la imagen de seguridad, rigor y máxima prudencia", ha sostenido.

Ha resaltado que el lunes se dio "un paso muy importante, con todas las comarcas en la fase 2 y el resultado ha sido esperanzador", con reapertura de comercios y la vuelta a la calle y al trabajo, el cambio a otros municipios y el aumento de las reuniones sociales y "con todas las precauciones necesarias".

Un virus en retroceso

"Y todo eso no se ha traducido en rebrotes. Más bien al contrario", ha resaltado aunque ha advertido que el virus "no se ha ido" y ha insistido en que "sigue con nosotros y convivimos con él y es crucial que no lo olvidemos, que no nos relajemos ni nos confiemos".

Sin embargo, ha reconocido que su "presencia va claramente en retroceso", como demuestra el que esta semana no se haya registrado fallecidos durante cinco días, "una circunstancia inédita en tres meses", y que 470 municipios de la Comunitat, el 87 %, no se han registrado casos positivos.

Puig ha incidido en que el estudio que analiza la presencia del virus en aguas residuales "muestra que el coronavirus prácticamente ha desaparecido y la previsión es que durante la próxima semana ya será indetectable" y ha hecho hincapié en que el índice básico de reproducción, que señala los contagios secundarios por cada infectado, "está estable en el 0,7" y además "solo el 0,9 % de las pruebas PCR dan positivos".

También ha señalado que el nuevo estudio de seroprevalencia refleja que el número de contagios en la Comunitat "ha sido inferior a la mitad de la media española" y ha valorado el cambio "radical" de la situación hospitalaria, con solo 140 ingresados, "cuando se había llegado a 2.000", y solo 17 en la UCI, "una tercera parte menos que hace una semana".

Desplazamientos entre provincias

Preguntado por si se podría adelantar el desplazamiento entre provincias la próxima semana ha indicado que se prevé a partir de la fase 3 y ha recordado que el día 21 de junio acaba el estado de alarma y a partir de ese lunes 15, "la autoridad ya reside delegada en las comunidades autónomas".

"A partir del 21 habrá una situación de vuelta a la normalidad, con movilidad más allá de su propio territorio", ha apuntado y en la Comunitat, ha añadido, se va a "dar prioridad a la seguridad". "Si todo sigue en estas condiciones, antes de julio podría haber movilidad absoluta en toda España y eso garantizaría que todas las personas pudieran venir a la Comunitat Valencia", ha añadido.

Ha apuntado que ahora tienen que "ser proactivos para hacer de la Comunitat Valenciana ese destino seguro y en el que se puede pasar las mejores vacaciones con las medidas de prevención adecuada". "Si el informe de los técnicos no se altera, mañana a mediodía presentaremos todos los argumentos y hablaremos con el Gobierno, en esa cogobernanza, para asumir la máxima responsabilidad en esa fase tres", ha concluido.