CC-PNC afirma que la presión ciudadana ha conseguido que la presidenta dé marcha atrás y no cierre los museos

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) ha manifestado su alegría por el hecho de que la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, "haya decidido dar un paso atrás" y no proceder al cierre ni de los Museos Arqueológico y Atlántico ni de la Casa Amarilla, al menos tal y como había anunciado el gobierno en rueda de prensa, a través del consejero delegado de los CACT que se amparó en "supuestas pérdidas" en inversión cultural y en que estos tres espacios “no tienen nada que ver la obra de César Manrique”, para justificar una decisión que ha puesto en pie de guerra a gran parte de la sociedad lanzaroteña.

“Desde que el gobierno anunció el pasado martes el cierre de estos tres espacios culturales, la presión de la ciudadanía ha sido muy fuerte. Personas de todo el espectro cultural y de todo tipo de ideología política han realizado numerosas manifestaciones contrarias a esta decisión a través de las Redes Sociales, comentarios en foros e intervenciones en medios de comunicación, amén de los grupos políticos”, ha destacado el representante de los nacionalistas en el Consejo de Administración de la EPEL-CACT, Samuel Martín.

Un órgano, que este sábado 6 de junio celebraba una sesión de carácter extraordinario en cuyo orden del día (se adjunta) se pretendía de manera expresa en el punto tres llevar a votación “autorizar al Consejero Delegado para la tramitar el cierre de los Centros Museo Arqueológico, Museo Atlántico y Casa Amarilla reubicando a los trabajadores en puestos de trabajos de los demás Centros” (sic), cosa para la que, por otra parte, no tenía competencias el Consejo.

Al respecto, Martín ha destacado que este triunfo de la sociedad lanzaroteña está aún por concretar. “Al final, tuvieron que rectificar este punto, el número 3, a petición mía como representante del Grupo Nacionalista, después de alegar, precisamente, que este órgano no tiene competencias para el cierre de estas instalaciones”.

“Sus formas de actuar son realmente vergonzosas, no solo parecen no haberse leído los estatutos sino que juegan a una improvisación constante, como prueba el cambio repentino de postura y el hecho de que Centros Turísticos ni siquiera haya mandado nota de prensa, como suele ser lo habitual, informando de lo que se decidió ayer en el Consejo de Administración”, recalca el consejero.

Así pues parece claro que el cierre tal cual estaba anunciado, no tendrá lugar según los nacionalistas quienes añaden que lo que anunció el consejero delegado de los CACT fue, por una parte, una nueva encomienda de gestión para la Casa Amarilla, sustituyendo al convenio que ya tiene con el Cabildo; por otra, estudiar la privatización del Museo Atlántico, que mantiene compromisos con una concesión de Costas, el Ayuntamiento de Yaiza y con el propio artista; y, en último lugar, en lo que al Museo Arqueológico se refiere, el Cabildo tendrá que decidir qué hacer.

Lo normal en este último caso, para CC-PNC, sería seguir con las obras de rehabilitación para impedir que se deteriore, habida cuenta de que está pendiente de ejecutarse una reciente encomienda de la presidenta a la empresa Tracsa para continuar con el proyecto del Museo Arqueológico en el edificio central.

“Para este viaje no hacían falta estas alforjas”, ha manifestado por su parte el portavoz del Grupo Nacionalista en el Cabildo insular, Pedro San Ginés, que, no obstante, felicita a la presidenta porque “rectificar es de sabios”. Además, ha señalado que “en ninguna parte de los estatutos de la EPEL dice que la función del ente público sea la de gestionar exclusivamente las obras de César Manrique, únicas y extraordinarias, y a quien nadie ha pretendido atribuirle estos museos. La EPEL está facultada para gestiona centros de Arte, Cultura y Turismo y estos tres lo son”.

En definitiva, afirma la formación nacionalista, han terminado por "asumir que no había razón alguna para tomar la decisión que pretendían. Solo el pretexto de unas supuestas pérdidas económicas cuando hablamos de inversión en Cultura o que al no ser obras de Manrique no debían ser gestionadas a través de la EPEL, como al final parece ser que va a seguir siendo".