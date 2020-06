La Sagrada Familia reabre el 4 de julio con visitas gratuitas para los barceloneses y los servicios esenciales

La Sagrada Familia reabrirá progresivamente a partir del 4 de julio. Lo hará con lo que sus responsables definen como un homenaje a las personas que han estado trabajando en primera línea contra los efectos de la Covid 19. Y por eso los dos primeros fines de semana de julio ofrecerá visitas gratuitas a sanitarios, bomberos, policías o trabajadores de entidades del tercer sector. A partir del 18 de julio y hasta finales de año, las tardes de los sábados y los domingos estarán reservadas para que 125.000 barceloneses puedan visitar el templo sin pagar. No se sabe cuándo volverán los turistas, pero las obras no se reanudarán hasta que no haya un flujo estable de turistas y, por tanto, de ingresos.

El Director General de la Junta Constructora, Xavier Martínez, ha explicado que la voluntad de las dos primeras fases de apertura es agradecer el trabajo que han hecho los servicios esenciales durante la crisis y la responsabilidad de los ciudadanos que se han quedado en casa. Los barceloneses podrán reservar plaza a partir del 16 de junio a través de la web de la Sagrada Familia y deberán acreditar que están empadronados en la ciudad. La tercera fase, la que permitirá abrir el templo a los turistas, es aún incierta porque no se sabe cuándo y cómo volverán los visitantes a la ciudad. En cualquier caso, Martínez apunta que el templo está preparado para recibirlos en cualquier momento.

El retorno de los turistas es el que permitirá reanudar las obras. Xavier Martínez explicó que cada año el dinero que destinan a los trabajos de construcción vienen de los ingresos por las entradas. Y, por lo tanto, hasta que no haya una afluencia estable de visitantes no se reiniciarán los trabajos. Este año habían previsto entre 50 y 60 millones de euros de ingresos.

Las condiciones de las visitas se han modificado. El aforo se ha reducido a 750 personas que tendrán que llevar mascarilla. Además, se ha definido un itinerario de sentido único para evitar los cruces entre los visitantes y los accesos podrán entrar 6 personas por minuto para evitar aglomeraciones.

Más de la mitad del personal de la Sagrada Familia está ahora mismo afectado por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Se irán reincorporando al trabajo a medida que se vayan poniendo en marcha las diferentes fases de reapertura.