Mar de Fábula celebra el Día de los Océanos retomando la limpieza de la playa de Bens en A Coruña

El colectivo ambiental Mar de Fábula convocaba este lunes, coincidiendo con el Día Mundial de los Océanos, una actividad de limpieza de la playa de Bens, en A Coruña. Esta acción reivindicativa, que cuenta con el apoyo de la Oficina de Medio Ambiente de la Universidade de A Coruña, se limitó a la participación de 15 personas previamente inscritas, que mantuvieron la distancia de seguridad, además de protegerse con mascarillas y guantes.

Para el desarrollo de esta iniciativa, que supone la undécima limpieza de este enclave costero en los últimos cuatro años, Mar de Fábula también contará con la colaboración de la Concejalía de Medio Ambiente de A Coruña, que facilitó dos colectores de 800 litros para depositar los residuos que se recojan.

Precisamente, la última actividad organizada por esta asociación antes de la declaración del estado de alarma sanitaria también se había realizado en este arenal coruñés, el pasado 7 de marzo, con el resultado de unos 450 kilos de basura retirados, de los cuales unos 250 kilos correspondieron a restos de toallitas mezclados con otros residuos textiles, a los que se sumaron bastoncillos, aplicadores de tampones y compresas, colillas, pilas y suelas de zapatos, entre otros.

En declaraciones a Europa Press, el fundador de Mar de Fábula, Xosé Manuel Barros, se ha referido a Bens como "una de las playas más contaminadas de Galicia y el patio de atrás" de la ciudad, pese a la belleza de este enclave. Barros ha atribuido esta situación a la presencia de residuos industriales "peligrosos" procedentes de un polígono próximo, junto con material higiénico-sanitario, aguas residuales, plásticos y otros materiales perjudiciales.

Maltrato al mar



Xosé Manuel Barros ha denunciado este "maltrato del mar" y ha exigido a las industrias ubicadas en las proximidades de Bens "que desarrollen su actividad sin causar daños al medio ambiente, que no es un sumidero de basura". En este sentido, el objetivo de Mar de Fábula es desarrollar un proyecto que permita "saber cuáles son los causantes de esa contaminación y que se corte" para poder "recuperar la playa de Bens para el disfrute de la ciudadanía".

"Ante la tragedia mundial" de la COVID-19, Barros ha criticado el "uso incorrecto e irresponsable", propio de un comportamiento que ha tildado de "anacrónico", de los elementos de protección, en alusión a quienes los tiran al suelo.

Por ello, ha apelado a la sensibilización ciudadana, el fomento del reciclaje, la reducción del uso de los plásticos y la correcta separación de los residuos en los hogares. Desde que hace siete años Mar de Fábula comenzase su trayectoria limpiando las playas de la Costa da Morte y ampliando su ámbito de actuación al área metropolitana de A Coruña, también ha destinado parte de su actividad a desarrollar talleres de creación artística y artesanal reutilizando los materiales retirados del mar y depositándolos en sus instalaciones de Camelle, donde realizan actividades de educación ambiental.

Residuos y arte



Otra de las iniciativas canceladas por la epidemia el pasado mes de marzo ha sido la exposición 'Mar de plástico', en colaboración con el colectivo artístico Retoque Retro, a base de piezas elaboradas con "crebas" u objetos procedentes de los arenales, arrastrados por las mareas. Pese a que ya estaba instalada en el Centro Cultural Universitario del Campus de Ferrol, "no llegó a inaugurarse", ha lamentado el escultor Javier Serantes.

"Antes de la pandemia se notaba cada vez más concienciación con el problema de los plásticos", ha afirmado el portavoz de Retoque Retro, que también suma siete años desde su puesta en marcha, primero en el ámbito de la transformación de mobiliario para decoración y actualmente como limpiadores de playas -también conocidos como "crebeiros" o "beachcombers"- y artífices de creaciones artísticas elaboradas con los plásticos, las maderas y otros objetos que recuperan. "El problema del plástico es deshacerse de él, darle otro uso", ha explicado Serantes.

Según un estudio de la científica americana Jenna Jambeck, unos ocho millones de toneladas de plástico acaban cada año en los océanos y, con el aumento en el consumo de este material, un informe de la Fundación Ellen MacArthur elaborado en 2016 ha calculado que en 2050 el volumen del plástico en el mar superará el de los peces; datos que recoge la bióloga portuguesa Ana Pêgo --del colectivo Brigada do Mar, integrado en una red internacional de "beachcombers"-- en su libro 'Plasticus maritimus'.

Próximas actividades



Javier Serantes espera que la evolución de la situación sanitaria permita celebrar el octubre el V Encuentro Internacional de Basura Marina "Crebeiros no Mundo - Beachcombers around the world", organizado conjuntamente por Retoque Retro, Mar de Fábula y el Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), que viene reuniendo en el Castillo de Santa Cruz no solo a expertos gallegos y del resto de España, sino también de países como Francia, Italia, Noruega y Portugal.

Por su parte, Mar de Fábula también mantiene para el tercer fin de semana de septiembre la celebración del Día Internacional de la Limpieza de Playas, que consistirá en una acción de "macrolimpieza" de las playas de Riazor, Orzán y Matadoiro, en A Coruña.