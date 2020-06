Sombrillas a 10 metros de la orilla y a 6 unas de otras

El departamento de Turismo del Ayuntamiento de Gandia ha publicado un documento donde quedan resumidas un conjunto de normas para el uso de la playa de Gandia durante este verano y durante la vigencia de la Fase 2 de la desescalada del estado de alarma. Se trata de 8 normas que estarán vigentes en función de las directrices que marquen tanto el Ministerio de Sanidad como la normativa de playas del Instituto para la Calidad Turística Española ( ICTE), conforme se vaya pasando de fase.

Las normas son las siguientes:

1. Se deberá mantener la distancia de seguridad de 2 metros entre personas tanto en la arena como en el agua.

2. La distancia mínima entre sombrillas de diferentes grupos o personas no convivientes, debe ser de 6 metros y éstas no se podrán instalar antes de las 8.30h.

Conviene acotar el espacio vital en la medida de lo posible, siendo el espacio recomendado de 4m2 por persona. La anchura máxima de cada parcela en paralelo al mar no deberá exceder los 4m. Las sombrillas, toallas y objetos personales deberán permanecer dentro de estos espacios. Los espacios no se podrán reservar ni podrán permanecer vacíos más de 30 minutos. Entre espacios de diferentes núcleos familiares o grupos de personas no convivientes, se deberá guardar la distancia dejando pasillos de 2 metros. No se permite formar grupos de más de 15 personas.

4. El espacio de libre circulación en la orilla debe ser de 10 metros (desde la orilla hasta la primera línea de sombrillas y toallas). En esta zona solo estará permitido el tránsito, no los juegos de playa.

5. Los juegos y deportes de playa solo estarán permitidos en la zona de la arena más cercana al Paseo Marítimo.

6. Hay pasarelas de entrada y salida a la playa que están debidamente señalizadas.

7. El uso de chanclas u otro calzado para caminar por las pasarelas es obligatorio.

8. Prohibido depositar residuos en la arena, incluidas las colillas.