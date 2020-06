Los polideportivos de Irun reabren sus puertas a partir del miércoles

Como otras instalaciones y servicios de la ciudad que tuvieron que cerrar sus puertas al público con motivo de la declaración del Estado de Alarma, los polideportivos de la ciudad han comunicado que ya preparan la vuelta a su actividad teniendo en cuenta las fases de la desescalada y pendientes de las medidas que exige para cada momento la nueva normalidad.

Desde el Ayuntamiento han informado que la reapertura de Artaleku y Azken Portu será progresiva; es decir, primero abrirán unos espacios y luego se irán incorporando otros. El miércoles 10 de junio abrirán las salas de fitness y el servicio de fisioterapia de ambos polideportivos, aunque con cita previa.

Desde los polideportivos han asegurado que el aforo estará limitado por lo que todas las personas interesadas tendrán que reservar hora a través de la aplicación para dispositivos móviles Timp. Tras descargarse la app, será necesario crearse una cuenta y desde ahí las personas abonadas podrán gestionar sus reservas. La aplicación permitira que si a la hora deseada, las plazas están ocupadas, el usuario/a pueda apuntarse en lista de espera. La aplicación avisará al usuario/a si alguna plaza se libera por si quiere hacer uso de ella. Este sábado los abonados/as recibirán un correo electrónico de bienvenida para descargarse la app y poder empezar a reservar, de momento, la sala fitness.

Han lanzado la recomendación de utilizar esta aplicación para facilitar la distribución del horario, aunque para quienes no puedan acceder a ella, se facilitan los teléfonos de contacto de las instalaciones, que son las siguientes: Artaleku 943 505757 y Azken Portu 943 505780.

El lunes 15 de junio es la fecha marcada desde los polideportivos para proceder a la apertura de las piscinas de Azken Portu con cita previa y limitaciones de aforo. Igualmente las reservas se realizarán a través de la aplicación móvil, a partir de la semana que viene. Solo se podrá hacer una reserva por día, ya sea piscina o gimnasio.

Como hemos podido conocer, las piscinas de Artaleku deberán esperar un poco más para volver a la actividad (fecha a confirmar) ya que antes deben terminar unas obras que no se han podido realizar hasta ahora. Las zonas de spa, sauna, etc. de Artaleku y Azken Portu por ahora no estarán disponibles.

Normas y recomendaciones

Los servicios municipales informan de las restricciones de uso de las instalaciones, el tiempo de uso de los espacios estará limitado (una hora y cuarto en gimnasios, y 45 minutos en piscinas) y se reforzarán las tareas de limpieza y desinfección en cada turno.

Los usuarios tendrán a su disposición en la entrada gel hidroalcoholico, deberán acudir con toalla individual, respetar la distancia interpersonal de dos metros y será obligatorio el uso de mascarilla dentro de la instalación durante el tránsito; es decir, haciendo ejercicio en las máquinas no, pero en los pasillos y en el resto de desplazamientos por el polideportivo habrá que usar mascarilla. Se recomienda ir al polideportivo ya cambiado con ropa deportiva porque los vestuarios tendrán un aforo reducido y las duchas no se podrán utilizar. Todas las normas y recomendaciones de uso estarán disponibles en la página web www.irun.org/irunkirol. Los horarios de apertura serán los habituales:

Artaleku: laborables de lunes a viernes: 7-22h.; sábados 7-21h.; domingos y festivos 9- 14h.

Azken Portu: laborables de lunes a viernes: 7-22h.; sábados 8-22h.; domingos y festivos 9-14h.

Han informado que el fin de semana del 20-21 de junio entrara en vigor el horario de verano, que es el mismo con el único cambio de que el sábado la apertura es de 8h. a 20h. y que en julio los domingos cierra Artaleku y los domingos de agosto, Azken Portu. Como novedad, en septiembre no se cerrarán las piscinas (todos los años se cierra 15 días en cada instalación por labores anuales de mantenimiento) ya que esos trabajos se han realizado de forma previa a la reapertura.

Abonos

En cuanto a la situación de los abonos, ya que el pago se efectúa de forma trimestral, se informa de lo siguiente:

-Del primer trimestre (enero, febrero, marzo), a las personas abonadas se les devolverá la parte proporcional de la cuota no disfrutada; es decir, los días de marzo que las instalaciones permanecieron cerradas por la declaración del Estado de Alarma.

-Del segundo trimestre (abril, mayo y junio), las personas abonadas solo pagarán medio mes de junio, una vez estén abiertos los gimnasios y la piscina de Azken Portu.