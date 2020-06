A las 13:30 horas de este lunes el rastreador profesional Fernando Gómez que acompaña a la Guardia Civil en la localización del cocodrilo que este fin de semana era visto por un policía local confirma que de momento "no hay indicios que se correspondan con un reptil de gran tamaño". Asegura que los restos encontrados de un pez corresponden a la depredación de una nutria y los restos de aplastamiento son por el paso humano.

Asegura que han revisado cada rincón donde el cocodrilo podría haber tomado el sol y que no han encontrado nada. "La búsqueda sigue activa" y así seguirá siempre que las condiciones del terreno y del tiempo lo permitan. Tampoco se ha encontrado ningún nido. Por todo ello, el rastreador profesional Fernando Gómez, concluye que "leyendo el terreno no hay indicios de un reptil grande, no quiere decir que no esté".

Además, por 'Hoy por hoy' ha pasado Paco Sánchez, el agente de la policía local que avistó al animal. Se muestra "completamente seguro" de que era un cocodrilo lo que vio a apenas 20 metros de distancia: "El animal estaba entre juncos, lo oí y después lo vi cuando se tiró al agua". El propio policía local asegura que han estado junto al Seprona y biólogos por la zona y que "han encontrado dos nidos, huellas de salida y entrada del agua junto con carnaza mordida por él".

Según las primeras informaciones, la Policía Local y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA) llevan buscando desde el sábado a un cocodrilo avistado en la zona de Pesqueruela, en el término vallisoletano de Simancas. Fue sobre las 12.00 horas de ese día cuando la Policía Local de Simancas recibió el aviso de que algunas personas vieron el viernes al reptil, y el sábado, otro ciudadano alertaron de que también lo había observado, así como Paco Sánchez, el policía entrevistado este lunes en 'Hoy por hoy'.

Al parecer, se trata de un cocodrilo de aproximadamente un metro y medio, que ahora una decena de efectivos trata de localizar y capturar. Han acordonado varias zonas para impedir que la gente acceda al área y la policía baraja como una de las hipótesis que el cocodrilo haya llegado a la zona tras ser abandonado por alguna persona.