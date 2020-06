El “Dicebamus hesterna die” (decíamos ayer) que dijo Fray Luis de León al salir de la cárcel y retornar a su cátedra en la Universidad de Salamanca, puede servir para refrescar en qué punto “decíamos ayer” que habíamos dejado al Celta. Si vemos para abajo el Celta tiene un punto de ventaja con respecto al descenso y al tercero por la cola que es el Mallorca. Tiene tres con respecto al Leganés y 6 con respecto al Espanyol que es colista. Al Espanyol y Mallorca tendrá que visitarlos el Celta y, con el Leganés ya disputó los dos partidos; lograba empatarle en el goal-average y, ahora mismo, los celeste tienen +6 en la diferencia de goles por lo que sumaría un punto extra de ventaja más. Viendo para arriba, el Celta ha logrado ponerse a un punto del Eibar que son dos por el goal average, y está a tres puntos del Real Valladolid al que visita la próxima semana. En Vigo quedaron 0-0 por lo que está por disputar el “extra point”. Los de Óscar también están a 6 puntos del Alavés a los que reciben el próximo domingo, a 7 del Levante a los que reciben en la penúltima jornada; a 7 del Betis que tiene que venir a Balaídos y a 8 de Osasuna al que tendrá que visitar en El Sadar. Hasta el parón, habíamos tenido una de las mejores rachas y uno de los mejores comportamientos del equipo ya no solamente en lo que va de temporada sino en lo que va de las dos últimas temporadas. El equipo de Óscar, tras la injusta derrota en Valencia, se puso el mono de trabajo, se aplicó al máximo y, no sin sufrimiento, empezó a sacar resultados positivos. En los últimos 5 partidos el Celta fue capaz de vencer los dos choques de Balaídos y puntuó, con tres empates, en las tres salidas que tuvo. Salidas muy complicadas como la del Bernabéu, pero también dos seguidas de muchísima exigencia como Los Cármenes y el Coliseum. Las dos victorias en casa, sufridas y muy dramáticas fueron contra el Sevilla 2-1 y el 1-0 en la finalísima contra el Leganés. Contra el Sevilla empezó la reacción empatando un 0-1 de los de Lopetegui y teniendo fe para ir a por el 2-1 en los minutos finales. Aquel gol de Pione en el 91 fue oro. Después llegó otro acto de fe en el Bernabéu. El equipo sale a jugar como en Mestalla, logra ponerse por delante, tiene ocasiones para marcar más, pero el Real Madrid le remonta y se pone 2-1. Lejos de tirar la toalla y de pensar ya en el siguiente partido, el equipo sigue creyendo, lo intenta, arriesga y es el equipo de Zidane el que quería defender el 2-1 a toda costa. El 2-2 de Santi Mina fue un acto de fe en el minuto 86 de partido. Y tuvo el 2-3 a poco del final. El Celta seguía en línea ascendente. En la final contra el Leganés volvió a tener que tirar de épica. Se queda con 10 en el minuto 23 y, lejos de rendirse, fue capaz de creer en defender la portería a 0 para que el Leganés no te mate y, en una jugada de pillo de Aspas, ponerse 1-0. El Celta supo defender con 10, sufrir y aguantar el resultado. En la doble salida, compleja, con alguna que otra baja importante, el Celta se puso el mono de trabajo y comprendió que sumar era importante, no perderle la cara a los partidos y ser capaz de puntuar en esos campos complicados. Y así fue. Partidos trabados, complejos, difíciles de ver pero con el mismo resultado: 0-0. El Celta se venía con dos puntos en el zurrón. Su racha de 5 partidos sin perder, su racha de tres salidas consecutivas puntuando y de tres partidos sin encajar un gol, hacen que el equipo tenga que pensar en que, cuando el fin de semana, recupere su cátedra en la Universidad de Salamanca, sea capaz de ser el equipo de antes del parón. Solidario, trabajador, serio, entregado y agresivo. “Dicebamus hesterna die” que, jugando así, el Celta se salvará.