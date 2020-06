Lapetra: "Tenemos la posibilidad de pedir una prórroga para los pagos de junio"

El presidente del Real Zaragoza Christian Lapetra desgranó el momento deportivo, económico e institucional de la entidad en los micrófonos de SER Deportivos Aragón que regresó casi tres meses después de su última emisión.

El máximo representante institucional del club se mostró algo "desconcertado" ante el primero de los partidos del llamado nuevo fútbol: "La verdad que es una mezcla de nervios, de ilusión pero también de incertidumbre pero confíamos en que todo pueda salir bien y podamos conseguir el objetivo de ascender a primera división".

Y es que el Real Zaragoza iba lanzado hacia la máxima categoría cuando la pandemia del coronavirus paralizó el fútbol y a toda la sociedad y por la primera división, como tantas veces se ha dicho desde el club, es por donde pasa la viabilidad de la entidad a corto o a medio plazo.

De hecho el próximo 30 de junio la Sociedad Anónima Deportiva debe hacer frente a casi cuatro millones de euros por el tercer plazo del concurso de acreedores y por el calendario pactado con la Agencia Tributaria. Una cantidad que los rectores del club van a tratar de prórrogar en el tiempo: “Tenemos alguna ventana de oportunidad, porque los Reales Decretos han ido teniendo en cuenta las especiales situaciones, no solo del Real Zaragoza sino de muchos clubs, y hay posibilidad de negociar una prórroga, pero esto tiene que ser el juez que lleva el asunto, aunque estamos ya en ello. Vamos a ver si somos capaces de hacerle entender al juez cuál es la mejor de las opciones que tiene el Real Zaragoza para hacer frente a los pagos y con Hacienda pasa un poco lo mismo. Al inicio de todas las temporadas sabemos los pagos y cantidades que tenemos asignadas y en este caso la temporada técnicamente no ha terminado, así que quizá podamos diferir el tiempo de los pagos, pero es algo hacia delante, no hay condonaciones, no hay reducciones, solo vamos a intentar encontrar la fórmula para disponer de esa holgura en el tiempo para hacer casar ese flujo de gastos e ingresos".

La plantilla que dirige Víctor Fernández reanudará la Liga con cinco puntos de ventaja sobre sus más inmediatos perseguidores, una distancia que sin ser definitiva sí que supone una red de seguridad porque "ellos tendrán que sumar más puntos que nosotros si quieren alcanzar nuestra posición", pero es que además el presidente del club se muestra "totalmente confiado en el trabajo que han venido haciendo los técnicos y los propios jugadores durante todos este tiempo".

El sábado el balón volverá a rodar en la Romareda que de momento mantendrá su actual aspecto porque la reforma del estadio ya no es una "prioridad" para el Ayuntamiento de Zaragoza aunque Lapetra confía en que "se pueda retomar lo antes posible porque es un proyecto de ciudad y sería muy importante que Zaragoza pudierá ser una de las sedes para el mundial de 2030 que ahora parece muy lejano pero nos gustaría que el nuevo estadio pudiera estar hecho antes".

Por último Christian Lapetra no quiso desvelar si Víctor Fernández les ha comunicado la decisión del entrenador sobre su futuro y si seguirá ligado al banquillo de La Romareda señalándo que "tenemos la confianza de que va a seguir con nosotros pero mas allá de eso es su decisión. Vamos a esperar un mes y a centrarnos en lo importante que es vital que es llevar al equipo en volandas y a partir de ahí ya se abrirán otros escenarios".