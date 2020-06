Santurio aspira a ser 'Pueblo Ejemplar'

Los Premios Princesa de Asturias se clausuran, desde hace 30 años, con la entrega del Pueblo Ejemplar. Un galardón que recae en una parroquia o concejo que, habitualmente, lucha por mantener las tradiciones. Cada año son cientos las candidaturas que se presentan y, en 2020, habrá una con ADN gijonés. Santurio optará al premio algo que, de suceder, lo convertiría en la primera parroquia gijonesa en obtenerlo. En 2001 se hicieron con el galardón de 'Pueblo más guapo de Gijón' y ahora quieren dar el salto.

Detras de la iniciativa se encuentra José Luis Pérez que se muestra convencido de poder optar al triunfo. "Si no estuviéramos convencidos de tener opciones de pelear no nos presentaríamos ni perderíamos el tiempo organizando cosas y preparando un dossier", explica en los micrófonos de Hoy por Hoy Gijón. Santurio cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Gijón, algo que agradecen ya que "no es igual ir por libre que tener ese respaldo".

Presidente de la asociación de vecinos San Jorge de Santurio, José Luis es conocedor de la historia del galardón. "Conozco varios pueblos que fueron Premio Príncipe de Asturias. Nací en la zona de Tineo. Navelgas y Paredes fueron premiados y creo que aquí también tenemos motivos. El año pasado me lo planteé y lo comenté con vecinos y personas de la Junta Directiva. Lo propusimos y a todo el munfo le pareció muy bien".

Dicho y hecho. A partir de ahí comenzó el trabajo. Sin embargo ¿qué hace de Santurio un lugar especial? Según sus promotores que "sigue siendo siendo un pueblo pese a estar muy cerca de Gijón. Hasta la década de los 70 había 23 caserías que se dedicaban a la agricultura y ganadería. No tenemos adosados, ni urbanizaciones, tampoco industrias. Sigue habiendo 15 viviendas con ganado". José Luis pone el foco en la fuerza vecinal. "Tenemos una trayectoria de hace muchos años. Pasamos a la EMA hace unos años siendo los primeros y todo debido al movimiento vecinal. Cuando había que arreglar un camino había que poner el 40% del importe de la obra. Los vecinos no solo cedían terrenos para hacer ensanches sino que aportaban el 40% de la obra", recuerda y añade elementos importantes sobre la historia. "Hace poco hemos encontrado unos documentos que se han presentado en la candidatura de una obra presupuestada en 10 millones de pesetas y los vecinos aportan seis. Finalmente los trabajos se hicieron en esa cantidad con lo que el 100% se pagó por parte de los vecinos. También tenemos la restauración de las fuentes, lavaderos, hórreos y paneras... Hay más de 30 en la parroquia rehabilitados", detalla.

Hay más elementos característicos de Santurio como las casas tradicionales que "son mariñanas y fue respetada la estructura original" y una de las joyas: la iglesia de San Jorge. "Hicimos dos libros sobre la parroquia. Uno con la historia desde 1560, que es el libro más antiguo que se conserva en el ayuntamiento con datos del Archivo Diocesano. Inicialmente había una especie de capilla cuya pila bautismal tenemos guardada. En la construcción de la nueva iglesia participaron los vecinos y así figura en los libros de fábrica. También jugaron un papel importante en la época de los 70 cuando se rehabilitó el centro social después de que se dejara de usar como escuela". Son algunas de las razones que han llevado a Santurio a dar el paso. Habrá que esperar el resultado aunque, coronavirus mediante, seguro que su entrega ya no será igual que desde 1990.