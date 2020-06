El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz reabre sus puertas

Torrejón de Ardoz fue uno de los epicentros de la pandemia de covid-19 en España. Fue la localidad donde se detectaron los primeros dos casos de contagio local y uno de los municipios donde más rápido se propagó el virus durante los primeros compases de la crisis sanitaria. En esa expansión, pronto llegó al edificio del ayuntamiento, tal y como avanzamos en SER Henares el pasado 5 de marzo.

No obstante, el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz permaneció abierto varios días más. No fue hasta el 25 de marzo cuando, definitivamente, el gobierno municipal anunció que, durante el Estado de Alarma, todos los trámites se realizarían de forma telemática. Nadie esperaba entonces que el Estado de Alarma se prolongaría durante varios meses. Y aunque todavía no ha acabado, este lunes, 8 de junio, el ayuntamiento torrejonero reabre sus puertas para realizar trámites, y abre también las dependencias de las Concejalías de Bienestar, Empleo, Mujer, Educación y Sanidad.

En una nota informativa, el gobierno municipal asegura que "se van a adoptar todas las medidas higiénico-sanitarias que marcan las autoridades. Así, todas las personas que accedan a las dependencias municipales deberán usar gel hidroalcohólico para desinfectar sus manos y llevar mascarilla. Además, también se les tomará la temperatura". El horario, tanto para la atención presencial como para la atención telefónica es, por ahora, de 8:30h a 13:30h aunque el ayuntamiento recomienda "seguir realizando aquellos trámites que sea posible por vía telemática, así como solicitar cita previa antes de personarse en las dependencias municipales para poder ser atendidos, guardando todas las medidas sanitarias aconsejadas".

Estos son los teléfonos de información y trámites que se pueden realizar (Fuente: Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz)

En la Casa Consistorial (Plaza Mayor, 1) se atenderán los siguientes trámites para los que se recomienda llamar previamente a los teléfonos que aparecen a continuación:

OMIC: 916566969 Y 916761804

SANCIONES:

916789164: Tráfico

916789169: Otras

GESTIÓN TRIBUTARIA:

916789657 y 916789514: Impuesto Bienes Inmuebles (IBI) y Plusvalías

916789474: Certificados

916789554: Abono de tasas por obra menor, ocupación vía pública, cambios de domicilio del Impuesto de Vehículos

MEDIO AMBIENTE: 916789161

URBANISMO:

91 678 95 27 – Asuntos relacionados con el Concejal de Urbanismo

91 678 95 73 - Tramitación de expedientes de Licencia de obra mayor, licencia de primera ocupación, alineación oficial, cambios de uso de local/oficina/vivienda, consulta urbanística, cambio de titularidad licencia de obra mayor

91 678 95 75 – Tramitación de expedientes de Licencia de obra mayor, licencia de primera ocupación, alineación oficial, cambios de uso de local/oficina/vivienda, consulta urbanística, cambio de titularidad de licencia de obra mayor (una vez adoptado el acuerdo en Junta de Gobierno Local)

91 678 95 08 – Tramitación de expedientes de licencia de obra menor, segregaciones, parcelaciones y agrupaciones

91 678 96 34 – Tramitación de expedientes de actuación comunicada, devolución de fianza/aval de licencias de obra mayor y menor, acta de replanteo

91 678 95 06 – Tramitación de expedientes de planeamiento.

91 678 95 04 - Ordenación Urbana: asuntos relacionados con actividades

En el caso de la Concejalía de Bienestar (avenida Virgen de Loreto, 1), se atenderá solamente con cita previa que se solicitará llamando al teléfono 91 656 69 12. En este mismo número también se atenderán las consultas del Centro de Atención Integral a Drogodependientes (CAID). En el caso del Centro de Atención Integral a las Familias (CAIF), se atenderá por teléfono en el 91 677 50 97.

Por otra parte, para contactar con la Concejalía de Empleo y la Oficina Municipal de Empleo, se puede acudir a su sede, situada en la calle Londres, 7 (Urbanización Torrejón 2000) o bien llamar al teléfono 91 660 06 67 o mandar un correo a empleo@ayto-torrejon.es

Además, el Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Concejalía de la Mujer, situado en el Centro Polivalente Abogados de Atocha (C/Londres, 11) además de en el horario de atención al público presencial, también atenderá llamadas en el 91 678 38 63 y se podrán realizar consultas al correo electrónico concejaliamujer@ayto-torrejon.es

Por último, en el caso de las Concejalías de Educación y Sanidad, ambas situadas en la calle Boyeros, 5, atenderán de forma presencial de 8:30 a 13:30 horas. Para temas relacionados con educación también se puede llamar al teléfono 91 678 25 60 o mandar un correo a educacion@ayto-torrejon.es En el caso de asuntos relacionados con la Concejalía de Sanidad, resuelven dudas a través del teléfono 91 677 18 10 y en el correo sanidad@ayto-torrejon.es

Asimismo, el próximo miércoles 10 de junio volverá a abrir la Biblioteca Central Federico García Lorca (plaza del Maestro s/n) para devolución y préstamo de libros. Se recomienda solicitar cita previa a través del teléfono 91 677 11 71. Para más información, bibliotecafgl@ayto-torrejon.es