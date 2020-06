Empresa pública pel 2023?

«No ens dona temps, i la regla de despesa pública ens ho ha impossibilitat», diu el govern de Toni Frances.

Que «ara» no dona temps, és obvi. Malgrat l'interés i les exigències de Compromís i altres partits de l'oposició per arribar a aquest punt amb els deures fets (informes de municipalització, alternatives al contracte, plantejament d'empresa pública), al que cal afegir iniciatives ciutadanes com la Iniciativa Ciutadana per la Gestió Pública de l'Aigua d'Alcoi, el govern socialista aplega sense fer els deures. Ha suspés, en juny a suspés.

Arribem a juny amb propostes als ciutadans d'Alcoi i acords al Ple sense complir per part dels socialistes i ara a més, una pròrroga de contracte perjudicial per als alcoians. Pròrroga sense capacitat de noves inversions en manteniment de la xarxa, pròrroga sense possibilitat de canvi dels centenars de quilòmetres de canonades de Fibrociment, pròrroga sense ajustar els rebuts per fer més equitatiu el consum a les famílies.

Fins ara, l'empresa pública alcoiana, condició "sine qua non" de Podem per aprovar els pressupostos de 2020, no es pot constituir. L'Ajuntament d'Alcoi actualment ha superat el sostre de la despesa pública, i té els comptes «controlats» per Madrid, i això impedeix legalment la creació d'empreses públiques.

Aquest escenari no sembla que vaja a canviar en un futur pròxim a causa de la crisi per la COVID19. El govern municipal haurà de garantir el benestar social de les alcoianes i alcoians. Les previsions socioeconòmiques per a la ciutat, són núvols negres, 6000 aturats, 4000 en ERTE's, 800 famílies assistides per Càritas i Creu Roja, que ens obligaran a fer un sobreesforç per no deixar a ningú darrere (és la voluntat de tots) i deixaran les arques municipals en situació complicada. Excedirem la regla de la despesa per ajudar als nostres veïns? Qui ens assegura que no ens impediran crear una empresa pública igual que en 2017 després d'haver-ho aprovat al Ple?

Però encara tenim més preguntes que no ens saben contestar: la prorroga ve per a quedar-se? I després del període legal de pròrrogues, passarà com al contracte de la brossa que ha estat en situació anòmala diversos anys? Que farem quan ens confirmem que no podrem fer l'empresa pública ni l'any 2021 ni el 2022, com sembla que passarà? Tindrem ja el informe que tantes vegades Compromís ha demanat sobre la idoneïtat de la municipalització del servei d'aigües?

Pot ser com ja estarem pròxims a les eleccions municipals de 2023 tornen a deixar-ho damunt la taula perquè la següent corporació prenga la decisió més adient. No ens estranyaria, sols cal recordar les paraules del regidor Martínez fa un any al ple "podria haver una majoria absoluta d'un partit que no pretenguera en cap moment municipalitzar" pot ser, aquest partit siga el seu?

La seua estratègia és deixar passar el temps, com estan demostrant, bones paraules que no ens creiem, almenys nosaltres. Mentrestant, l'empresa gaudirà de pròrrogues, que perjudicaran de forma important els alcoians i que al Ple de juny s'ha tornat a fer palés.