A concurso 16 plazas de Policía Local

El Boletín Oficial de la Provincia publica hoy las bases del proceso para contratar 16 agentes de Policía Local en el cuerpo municipal arandino. La convocatoria forma parte de la oferta de empleo público del año pasado. Aunque cuatro de las plazas están reservadas para el turno de movilidad horizontal entre Agentes que pertenezcan a otras plantillas de Policías Locales de Castilla y León, en caso de no cubrirse algunas de ellas, se acumularán a las convocadas en turno libre.

El Consistorio arandino tiene actualmente un déficit de personal en este departamento de más de la mitad de la plantilla. Después de una reciente jubilación más, en este momento hay 21 agentes, cuando la ratio establecida en relación al número de habitantes es de 51. Por eso la intención es continuar a corto plazo con nuevas convocatorias. “La plantilla es un elemento vivo activo en el que sigue habiendo cambios, con lo cual el día a día nos hace que sea muy difícil tenerla en su totalidad, entonces la intención sería volver a sacar esas plazas ya el año que viene, las que queden vacantes y otras jubilaciones que se puedan producir; la apuesta de esta concejalía pasa por el ir incrementando el personal en la Policía Local”, explica el concejal de Seguridad Ciudadana, Fernando Chico.

La selección se llevará a cabo por el sistema de concurso-oposición, incluyendo una prueba de conocimientos, de aptitud física y psíquica. Entre otros requisitos, las bases establecen la obligatoriedad de estar en posesión o en condiciones de obtener el título de bachiller o técnico o equivalente y de los permisos de conducir vehículos de motor de clase A-2 y B.

El proceso de selección comienza por la fase de oposición, que abarca una primera prueba de aptitud física, otra de conocimientos con varios ejercicios, pruebas de aptitud psíquica y un reconocimiento médico. Todas ellas tienen carácter eliminatorio. El tribunal valorará los méritos que acrediten los candidatos que las superan en la fase de concurso para realizar la puntuación definitiva para confeccionar la relación de funcionarios en prácticas, en el caso de los aspirantes del turno libre y funcionaros de carreta del Ayuntamiento para los que se presentaran por el turno de movilidad. No obstante, y con el fin de asegurar la cobertura de las plazas, cuando se produzcan renuncias de los aspirantes seleccionados, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del órgano de selección relación complementaria de los aspirantes que sigan a los propuestos, para su posible nombramiento como funcionarios de carrera. Fernando Chico espera que en esta ocasión, a diferencia de lo que ha ocurrido en las últimas convocatorias, el número de aprobados sea superior a las plazas a concurso. “A diferencia de la anterior convocatoria, que el número de aprobados era inferior al número de plazas, esperemos que en esta futura convocatoria sea al revés, que el número de candidatos que hayan superado la oposición sea mayor que el número de plazas, de tal manera que nos garanticemos que si algún policía durante el transcurso de la formación de la posición cause baja por la razón que fuese tengamos como una bolsa con toda la gente aprobada perfectamente para poder cubrir esas plazas y que no pase como ha pasado hasta ahora, que se queden vacantes nuevamente”, comenta el concejal.