La supresión de Onda Jaén está "ajustada a derecho"

La supresión de Onda Jaén se considera "ajustada a derecho". Así lo firma el secretario general en el Ayuntamiento de la capital en un informe al que ha tenido acceso Radio Jaén Cadena SER y que está fechado a 3 de junio de 2020. En el documento, que actualiza al que ya emitió a principios de marzo de este año, cumplimenta la providencia realizada por el alcalde de la ciudad un día antes. Recordamos que Onda Jaén sufrió un incendio en sus instalaciones en agosto del año pasado y que esto derivó en la situación actual.

En dicho informe, el secretario general del consistorio dice textualmente que "se considera ajustado a derecho la posible supresión del servicio de referencia", es decir, de Onda Jaén RTV "si bien el procedimiento deberá sujetarse a lo reflejado en el informe" anterior. Es decir, efectivamente el consistorio tiene el visto bueno de Secretaría para ratificar este miércoles en pleno la supresión de la actividad de Onda Jaén por causas de tipo organizativo como paso previo a la extinción legal de la misma y la apertura de un nuevo periodo de negociación con los 52 trabajadores de cara a su posible reubicación, de acuerdo con las circunstancias y con la situación de cada uno de ellos.

Pocos ingresos, muchos gastos

La viabilidad de la empresa también aparece en otro informe al que también ha tenido acceso esta emisora. Concretamente el de la Interventora Municipal y que está fechado a 5 de junio de este año. Ahí dice claramente que "el objetivo de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es garantizar la suficiencia financiera del Ayuntamiento, por lo que la prestación de un servicio se hace depender no solo de que el mismo servicio se pueda autofinanciar, sino de que no comprometa la viabilidad económica global municipal".

Y ahí entran los números, que son demoledores. Las cuentas de gastos e ingresos también aparecen en este informe de Intervención. En 2018 se ingresó por conceptos de publicidad en Onda Jaén un total de 15.629 euros, cuando el gasto en personal de los 52 trabajadores importó más de 1.647.000 más a los que hay que sumar los gastos ordinarios de funcionamiento cercanos a los 80.000 euros. En 2019 no fue mucho mejor la cosa, ya que hubo ingresos por algo menos de 20.000 euros y unos gastos de personal de más de 1.746.000 euros.

Por ello, la interventora municipal en el Ayuntamiento de Jaén señala que "la financiación de dicho servicio no cuenta con recursos externos derivados de la prestación del servicio objeto del informe" y califica que el servicio de Onda Jaén es claramente "deficitario".

Reunión

Por cierto, este martes por la mañana se producía una reunión entre trabajadores de Onda Jaén y el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento quienes siguen considerando factible poner en marcha la Radio Televisión Municipal. Manuel Bonilla, líder del PP en la capital, teme que este sea "el cuarto traspiés del equipo de gobierno" en la gestión de extinción y expresaba a Radio Jaén que, a pesar de los demoledores informes desfavorables, se debe reactivar el servicio.

"Evidentemente existen numerosos servicios públicos que son deficitarios. La cuestión es, aquí, que este evidentemente no es un servicio de prestación obligatoria pero que como ese servicio existen otros en el Ayuntamiento. Algunos, incluso, que son competencias impropias porque la televisión pública no es una competencia impropia. No es un servicio obligatorio, pero no es impropia. Podemos citar el Imefe, donde el concejal de personal es trabajador de Imefe, y que está desarrollando una competencia impropia porque su competencia corresponde a las comunidades autónomas ¿vamos a disolver también el Imefe?", decía Bonilla.

Por su parte, Lourdes Rivilla en nombre de los trabajadores de Onda Jaén consideraba "increíble" que se realice una presunta "persecución laboral" en plena crisis por el coronavirus y reconocía que la radio televisión municipal era deficitaria. "Ningún servicio público, y menos una televisión, va a ser viable económicamente. Nuestra rentabilidad se basaba fundamentalmente a una rentabilidad social. Ya le vamos a hacer de nuevo un llamamiento al equipo de gobierno para que no vaya por ahí de nuevo, porque un cese o una extinción por cuestiones económicas ya se le avisó desde la inspección de trabajo que no era viable", asegura Rivilla.