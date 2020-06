Conocíamos la noticia hace solo unos días y probablemente en pocas cosas estaremos todos tan acuerdo.

El Premio Princesa de Asturias de la Concordia de este año 2020 ha recaído en los sanitarios. El jurado ha ensalzado el "heroico espíritu de sacrificio del personal sanitario" compuesto por miles de personas que han asumido "graves riesgos y costes personales".

Este premio me deja un sabor amargo en la boca. Un premio, merecido, merecidísimo sin duda, pero que no sirve para solventar y espero que tampoco para tapar ni para olvidar las cosas mal hechas que, en eso creo que también estaremos todos de acuerdo, han sido muchísimas, no sólo en los últimos meses, en los meses de la pandemia, sino mucho más allá, durante muchos años.

Pocas horas después de conocerse el galardón se empezaron a alzar muchas voces que rechazaban este premio y otras muchas que lo criticaban con ironía.

Y estoy completamente de acuerdo con esas voces. Y me sumo a ellas.

No quiero héroes. No quiero premios. No quiero olvidar. Quiero saber que las cosas van a cambiar porque ese sería el mayor reconocimiento posible. Ha hecho falta una pandemia, ha sido necesaria la mayor crisis sanitaria vivida para reconocer el trabajo de este colectivo que ha visto como se producían grandes recortes en la sanitad pública en los peores años de la crisis y que ha tenido que afrontar esta emergencia, en muchos casos, lidiando, además de con el virus, con la desprotección, sin olvidar la situación de precariedad y de temporalidad de muchos de estos profesionales.

Reproduzco como ejemplo tan solo uno los comentarios vertidos en las redes sociales en estos días:

"el premio Princesa de Asturias a nosotros los sanitarios muy bien, pero la dotación de medios adecuados a la sanidad pública, un salario digno y estabilidad en el empleo serían mucho mejor".

Se puede decir más alto pero no más claro.

Según los datos que ofrece la Junta de Castilla y León, partiendo de que son solo datos parciales, el número de profesionales infectados por COVID-19 en nuestra provincia ha sido de 130 desde que comenzó la crisis sanitaria.

Es decir que de los 2.793 profesionales de la sanidad los positivos suponen el 4,65 por ciento.

Esto significa que Palencia sería la quinta provincia de Castilla y León en número de positivos pero es la segunda en la que menos pruebas PCR se han realizados a estos trabajadores, poco más del 20%, es decir, prácticamente a uno de cada cinco.

No lo olvidemos. No olvidemos lo ocurrido y no olvidemos que la sanidad pública sigue necesitando algo más que un premio, sigue necesitando una revisión a fondo. Estuvimos ahí cada día para aplaudir ahora tenemos que estar para apoyar unas reivindicaciones justas y además necesarias.

Bienvenidos a la Fase 2, caminemos seguros hacia la 3... pero sin olvidar que el virus sigue ahí.

No dejen de cuidarse mucho. No dejemos de cuidar a los demás.