El ex realista Javi Garrido cuelga las botas con 35 años

El ex jugador de la Real Sociedad, Javi Garrido, cuelga las botas a los 35 años de edad. El lateral izquierdo irundarra decide poner fin a su larga trayectoria después de que el Real Unión, el equipo de su ciudad, haya decidido no prorrogar el contrato que expiraba el próximo 30 de junio. Garrido es junto al también ex realista Dani Estrada y Endika Galarza las tres primeras bajas confirmadas de la actual plantilla de cara a la siguiente temporada en la que será entrenado por Aitor Zulaika.

El Real Unión ha anunciado estas tres bajas con un escueto comunicado colgado en su página web a primera hora de este martes. "El club ha decidido no prorrogar los contratos de Dani Estrada, Endika Galarza y Javier Garrido más allá del próximo 30 de junio, fecha en la que concluye su actual vinculación con el club y así se lo ha comunicado a los tres jugadores. Del mismo modo, el Real Unión Club quiere agradecer a los tres su dedicación y profesionalidad durante su estancia con nosotros, así como desearles suerte para su futuro, tanto a nivel deportivo como personal".

De este modo, Garrido pone fin a una trayectoria que le ha llevado a jugar en las primeras divisiones de España, Inglaterra, Italia y Chipre. Salido de la cantera de la Real Sociedad, a donde llegó del equipo de su barrio, el Dunboa, el lateral irundarra llegó a debutar y asentarse en el primer equipo realista llegando a formar parte de la plantilla del último descenso a Segunda. Ese verano recibió una oferta difícil de rechazar por parte del Manchester City, y después de las dudas iniciales, acabó aceptando un contrato por cinco temporadas. En Inglaterra fue entrenado por el sueco Erikssen en los inicios de lo que hoy es el mega proyecto citizen. La llegada de Kolarov le llevó a Italia para jugar en la Lazio, donde estuvo dos años. Jugó un año cedido en el Norwich City, y después regresó a España para jugar en la Unión Deportiva Las Palmas de Quique Setién. Tras una experiencia no demasiado buena en el AEK Larnaca de Chipre, regresó a casa para poner fin a su carrera deportiva en el equipo de su ciudad, el Real Unión de Irún.

"Era algo que tarde o temprano a todo futbolista le llega, pero se me hace todo un poco raro, después del comunicado del club y de lo que he puesto en redes sociales. Todavía haciéndome a la idea, que tardaré un poco en asimilar y hacerme a la nueva vida que tengo por explorar y vivir. Si el Real Unión hubiese ejecutado la opción de alargarme un año más que tenía, claro que lo hubiera cogido, porque con 35 años uno ya ve cercano el final de su carrera. Pero no ha sido así, y hasta aquí hemos llegado. Me quedo con el camino, con un viaje que me ha llevado por muchos países en los que he aprendido muchas cosas", explicaba Garrido en los micrófonos de SER DEPORTIVOS GIPUZKOA.