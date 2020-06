La nueva normalidad de una infancia "sin etiquetas"

Mi adolescencia marcó un punto de inflexión en mi vida. Fue por culpa de un cartel, no fue un cartel que leí en la calle, fue un cartel que me colocaron. Soy una niña con "etiqueta". Tuve varias: "vaga", "disruptiva", "incompetente", "pasota"... Una vez a mi madre le dijeron que no iba a llegar a nada, que no acabaría ni la eso y aquí estoy. Esas etiquetas marcaron mis miedos, mis inseguridades y, trabajándolas durante muchos años, forjaron mi carácter. Las etiquetas son lastres, son juicios cargados de prejuicios.

Alberto Soler y Concepción Roger lanzan Niños sin etiquetas, prologado por el neuropsicólogo Álvaro Bilbao, y con un capítulo escrito por el dietista- nutricionista, Julio Basulto, un libro que nos hace revisarnos no solo como padres, sino también como hijos. Comunicarnos y entender a nuestros niños es clave no solo en el fondo, sino también en las formas.

"Cada uno ha vivido este confinamiento de una manera y ahora estamos desescalando los niños y los padres. Ahora que lo más urgente de la crisis sanitaria ha pasado, debemos recordar que según la OMS la salud es algo que va más allá de la mera ausencia de enfermedad. Es un estado de completo bienestar a nivel físico, emocional y social, y a día de hoy la parte emocional y social no la estamos contemplando, especialmente en la infancia", admite Alberto Soler, psicólogo y autor del libro Niños sin etiquetas. "La vuelta a las escuelas no debe estar alejada de la evidencia científica", añade. "Bajar la ratio entre niños y profesores es genial, siempre que se aumente el numero de profesores. Tenemos que pensar en todos los alumnos, debe ser inclusiva, usando espacios al aire libre", señala.

Lo que vivimos en la infancia tiene una influencia importante en nosotros, "aunque no tengamos recuerdos explícitos. Lo que vivimos en la infancia hace que reaccionemos de forma determinada a las situaciones que después vivimos en la edad adulta", señala Soler.

¿Qué ocurre cuando de pequeño "te cuelgan un cartel"?

"Ponemos etiquetas porque somos vagos. Son una forma de economía cognitiva. Desde el momento en que ponemos esa etiqueta, dejamos de ver a la persona y solo vemos la etiqueta. Se ponen con mucha facilidad, pero cuesta quitarlas. Al final, la persona a la que le has puesto la etiqueta se acaba comportando conforme esa etiqueta", afirma Soler.

Educar en el feminismo es otro de los temas que trata el libro. "El feminismo no es el machismo al revés. Es educar en la igualdad de oportunidades para que una persona, independientemente de su sexo, tenga las mismas oportunidades. Cuando las etiquetas van asociadas a un género es algo terrible, condicionan nuestro desarrollo. Hay que luchar contra los estereotipos machistas de los que estamos inundados", subraya Soler.

El libro cuenta con un capítulo escrito por el dietista–nutricionista Julio Basulto sobre alimentación en la infancia. "Un niño se puede llevar una etiqueta de glotón o mal comedor, su alimentación es irregular: un día se comerían un jabalí y otro no. Los niños, en función del peso que tiene acaban estando estigmatizados y ese niño no tiene la culpa de su peso", finaliza Soler.

Tal y como admiten los autores, la educación de un niño son elecciones y circunstancias. "Si nosotros queremos que sean personas que tomen decisiones tenemos que hacerlo desde pequeños. Queremos que en el futuro sean personas con criterio, y para ello deben ser tenidos en cuenta y no solo agachar la cabeza".