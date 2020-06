Alfonso Pato: "Es increíble que el Festival de Cans vaya a estar en la Bienal de Arquitectura de Venecia"

El Festival de Cans no tiene límites. Sigue y sigue creciendo y, lo que empezó como una muy buena idea de casi parodiar Cannes, consigue sorprendernos y traspasar más y más fronteras. Lo siguen haciendo a base de muy buenas ideas, de talento, retranca y buenas intenciones. De ver cómo algún director, productor o actor se pasaba por los galpones o por los coloquios na leira y paseaba en chimpín, a ver incluso estrenos exclusivos y primicias en Cans antes que en otros festivales. De ver cómo algún director o directora principiante competía en el Festival por primera vez, a que volviese con algún Goya, Sundance o galardones internacionales a sus espaldas. De establecer un paralelismo virtual con Cannes, a tener que encajar agendas de algunos invitados que estaban en los dos festivales al mismo tiempo. Pero la cosa no acaba ahí. Ya había anunciado Alfonso Pato, antes de estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir, que los cortos ganadores en Porriño iban a proyectarse en diferentes Bruselas, Londres o París; o que en la Universidade de Nova Lisboa usase el agroglamour en su campaña para captar alumnos de galego. Ahora nuestro Festival de Cans se irá hasta el norte de Italia, hasta el Véneto para participar en la Bienal de Venecia de Arquitectura. Es la cita más importante del mundo y, allí, en la Lido de Venezia, podrán conocer en profundidad qué es la arquitectura de consenso y, por supuesto, que es el agroglamour. Los arquitectos Juan Creus y Covadonga Carrasco, dos fanáticos de Cans y del Festival, realizaron un interesante proyecto que presentaron a concurso para poder estar presente en la Bienal. Y así fue. Después de pasar la criba de varios cientos de proyectos, se convirtió en uno de los 34 elegidos para su próxima edición que se celebrará en 2021. Así pues, la Bienal conocerá el secreto de la esencia pura del agroglamour: esa facilidad para convertir galpones, bajos, fallados, cobertizos o gallineros en contenedores culturales de primer nivel; como unas propiedades privadas con usos completamente antagónicos, acaban convirtiéndose en salas de proyección o lugares de conciertos. Como los vecinos son parte activa importante del festival y tienen mando en plaza. El trabajo desarrollado por el doctor en arquitectura Juan Creus, ya interesó mucho en la propia Escola Técnica Superior de Arquitectura da Universidade da Coruña, donde ya se estudia “Cans Proxecta”. Ahora interesa y mucho al jurado de la Bienal de Arquitectura de Venezia. El agroglamour se irá a uno de los epicentros del glamour. No es por comparar, porque las comparaciones son odiosas y, no es por dejar mal a la Lido de Venezia, porque Cans es algo mágico. Eso sí, Alfonso Pato tendrá que cambiar el chimpin por el vaporetto o la góndola por necesidades obvias. Con el director de Cans charlamos en Hoy por Hoy Vigo.