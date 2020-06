"El día después de acabar el estado de alarma me parece imposible que haya público en el derbi asturiano"

Antón Meana tiene ganas de que vuelva el fútbol y reconoce que aunque se encuentra "en el bando de los deportistas que piensa que se adultera la competición, es imposible no emocionarte con la vuelta del fútbol. No deja de dar cierta alegría y estoy con ganas de radio, de Carrusel y de Sporting".

Sobre el derbi asturiano una pregunta: ¿Está zanjado que se jugará sin público? "Me atrevería a decir que sí. Con la información que nos traslada el Gobierno, el CSD, me parece muy pronto. No está descartado que antes de acabar la temporada haya público en los estadios, pero tendrá que ser igual en toda España. Justo el día después de acabar el estado de alarma me parece imposible. Me fío de lo que dice Irene Lozano que no ve con buenos ojos que haya gente en los campos tan pronto".

La encuesta de SER Gijón que arroja una mayoría de aficionados que consideran que no debe haber público va en la línea del gijonés. Asegura Antón, en una nueva entrega de La Guadaña, entender a la gente "y estoy muy cerca de esa postura. En esta pandemia posiblemente nos hemos hecho más curiosos y hay un artículo en The New York Times donde les preguntan a los epidemiólogos cuando volverán a una boda, a un evento... Muy cerca del 50% dicen que tardarán más de un año. Ese miedo lo tenemos todos, ese miedo afecta bastante a los clubes de LaLiga porque aunque se autorice el aforo temen que la gente siga teniendo miedo y no vaya enmasa. Yo soy socio del Sporting y ahora mismo no tengo la necesidad de ir al estadio como hincha. Sí como profesional pero si permitieran a la gente asisitir al derbi no iría. No me siento cómodo, le tengo demasiado respeto al virus todavía".

En cuanto a las limitaciones puestas a lo medios de comunicación explica que "sorprende más lo del público que lo de la prensa porque no tienen ganas de prensa libre en algunos sectores de LaLiga. Lo que sí estoy muy contento es porque los periodistas de la SER entren a los campos y cuenten lo que vean. Va a ser un fútbol de radio y tenemos una gran responsabilidad".

Sobre el horario del Sporting-Oviedo, Antón cree que "ahora mismo da igual porque no puedes ir al estadio. La hora será buena para la televisión, los niños no tiene colegio, es casi verano... Hay que encajar partidos cada tres días y me parece normal. Van a existir quejas y el mayor problema es en Segunda. Hay más jugadores que los que la gente piensa con preacuerdos con equipos de Primera".

En cuanto al retorno del Sporting "estoy ilusionado con lo de Riazor. Igual el martes que viene entro con la guadaña y me llevo por delante el mobiliario de SER Gijón (risas) pero tengo ganas de ver al Sporting. Necesitábamos volver a verlo y estos primeros programas de radio, los fotógrafos de Asturias que tienen un mérito increíble... Me he vuelto a ilusionar".

Y una última reflexión sobre el equipo. "Espero que Djukic consiga que jueguen bien Pedro, Nacho y Manu García. Si están bien veremos un Sporting reconocible, que nos gusta, asturiano... Me ilusiona que esto funcione aunque también me inquieta mucho el futuro de Manu García. En un fútbol tan físico un genio individual te puede cambiar el curso del partido. Si Manu está bien puede ser diferencial en una Segunda que tiene unas características muy distintas al de Primera División", concluye.