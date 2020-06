El río Jarama, "cloaca a cielo abierto" entre Coslada y San Fernando de Henares

Un "inmenso vertedero". Una "cloaca al aire libre". Así califican los grupos ecologistas de la comarca del Henares, la estampa que dejan los episodios de fuertes lluvias en el cauce del río Jarama a su paso por Coslada y San Fernando de Henares. El motivo, el sistema de alivio de aguas cuando los canales de depuración quedan obstruidos por las miles de toallitas, compresas o bastoncillos de algodón que decidimos tirar por el váter. "Paradójicamente, la lluvia intensa que debería ser un método natural de limpieza para el río, es cuando más cantidad de contaminantes llegan. Ríos como el Manzanares o el Jarama se convierten, prácticamente, en cloacas a cielo abierto", explica Raúl Urquiaga desde la asociación Jarama Vivo.

ARBA, la Asociación Ecologista del Jarama “El Soto”, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo llevan "años" denunciando el problema que afecta, especialmente, a este punto del río Jarama, a la altura de la presa de San Fernando, y que sufren especialmente los vecinos del Barrio de la Estación de Coslada. "Es un hecho recurrente cada vez que llega un episodio de lluvias torrenciales. Hay una serie de aliviaderos del Canal de Isabel II que colapsan por la gran cantidad de sólidos, y esas aguas sin depurar van a parar al río Jarama". Entre las medidas que se podrían adoptar, los grupos ecologistas plantean la construcción de tanques de tormentas, aunque Urquiaga advierte de que "no es suficiente. Es una cuestión de cómo está estructurado el modelo de saneamiento de las aguas. Algunas depuradoras no dan abasto".

En Coslada, explican las asociaciones, hay una docena de colectores que desaguan al río Jarama. Se usan como aliviaderos para los momentos de fuertes lluvias. Los aliviaderos son dispositivos que permiten derivar el caudal que excede de la capacidad de transporte de la red de saneamiento o de la capacidad de tratamiento de la estación depuradora, a otros puntos de la red, en este caso, al cauce del río Jarama. "Se nota un fuerte olor en toda la zona y se percibe una degradación generalizada. Todo ello supone un riesgo sanitario. Estas aguas se emplean para riego agrícola en San Fernando de Henares y otras localidades y, de hecho, el principal canal de derivación se encuentra en esa zona de vertidos."

Este tramo del río Jarama está, supuestamente, protegido. Forma parte de la Red Natura 2000 y está dentro del Parque Regional del Sureste. "No tiene sentido que un río dentro de un espacio protegido tenga esta desconsideración por parte de las administraciones públicas. Es como darse contra un muro. No recibimos ninguna respuesta", explican. Y se preguntan "Que estará pasando en espacios que no son protegidos".

Por ello, estas organizaciones amenazan con acudir a la Fiscalía de Medio Ambiente. De momento, volverán a denunciar la situación ante la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), "así como ante aquellas con competencias sobre el funcionamiento de las redes de saneamiento y la depuración" como el Canal de Isabel II y los ayuntamientos. "Esperemos que, de una vez, tomen cartas en el asunto y pongan solución".