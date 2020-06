L'Audiència condemna a 2 anys i 4 mesos de presó l'inspector Arasa de Mossos

L’Audiència de Barcelona ha condemnat a dos anys i 4 mesos de presó a l’inspector Jordi Arasa, actual cap dels antiavalots de l’Àrea de Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Barcelona, per dos delictes de lesions, segons ha avançat SER Catalunya. Va ser jutjat a principis d'aquest any acusat d'agredir almenys cinc manifestants en el desallotjament del 15-M de Plaça Catalunya. La fiscalia demanava per ell 2 anys de presó i 1.700 euros i l’acusació de les víctimes ho elevava a més de 8 anys de presó. Arasa queda també inhabilitat per ser policia o tenir qualsevol càrrec públic durant els 2 anys i 4 mesos de la condemna. A més, haurà d'indemnitzar a 4 de les víctimes a entre 520 i 280 euros, diners que haurà de pagar la Generalitat com a responsable civil subsidiari.

Jordi Arasa va ser ascendit a cap de l'ARRO de Barcelona a mitjans de març, 15 dies després que el judici quedés vist per sentència, una vista a la qual es va presentar vestit amb uniforme i va rebre les crítiques del tribunal. “A una sala de justícia no s’hi pot entrar amb uniforme ni armes, quan s’hi va com acusat”, va renyar-lo la magistrada. La sala considera provat que Arasa va colpejar de forma indiscriminada. És el cas de la Paula, una jove de 24 anys, que segons la sentencia, es trobava “parlant amb unes amigues en un ambient tranquil”, “no estava insultant, ni agredint, ni llençant res als agents, sinó que estava asseguda pacíficament parlant amb les seves amigues, quan, de sobte, i sense necessitat d’ús de la força, Jordi Arasa es va apropar a ella per darrere, la va agafar pels cabells i li va colpejar dues vegades amb la defensa a la cuixa i la cama”.

Una hora després feia el mateix amb el Jordi, un altre dels indignats colpejats. La víctima duia un cartell on es llegia “som gent de pau”. Segons la sentencia, “cap agent li va demanar que l’apartés d’on estava assegut, quan de sobre, Arasa es va dirigir cap a ell i el va colpejar a les cames i al cap, no sent necessària la força”.

El tribunal titlla d’injustificada l’actuació de l’inspector per desallotjar els manifestants. “En cap dels casos estava justificat que l’acusat fes us de la defensa i no es pot parlar d’error perquè no va actuar davant de cap situació de risc per protegir cap bé jurídic”, conclouen les magistrades, que consideren que el dispositiu policial havia de permetre “l’entrada i sortida dels camions de neteja i, per això, en cap cas està justificat colpejar a ninguna persona”.

Pel tribunal, l’acampada tenia tarannà pacífic: “no van haver-hi enfrontaments amb la policia, les línies policials no es van fer per contenir a la gent sinó per controlar que ningú sortís Plaça o entrés”, explica la sentencia sobre un dispositiu que dirigia Arasa i que el departament d’Interior mai va investigar.

Aquest inspector de Mossos, molt controvertit entre els moviments socials, ja va ser condemnat per l'Audiència de Barcelona per causar lesions a l'exdiputat de la CUP, David Fernández, en aquell mateix dispositiu el 26 de Maig de 2011. Durant el judici, l’inspector va reconèixer haver usat la defensa policial de forma antireglamentària, però va dir no reconèixer-se a la desena d’imatges on se’l veia colpejant manifestants.