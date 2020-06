La Escuela de Música y Danza se prepara para un nuevo curso

El próximo lunes se abre el plazo de matrícula para el próximo curso de la Escuela de Música y Danza Antonio Baciero. Este centro gestionado por la Concejalía de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Aranda espera retomar la normalidad en octubre después de que la pandemia obligara a cerrar las aulas a mediados de marzo y a realizar un tercer trimestre hasta ahora inédito en la que los profesores han tenido que encargar, recibir y corregir tareas por wasapp u otros medios y a impartir las clases de instrumentos también desde el otro lado del plasma. Dice el director que esta experiencia ha servido para demostrar que la educación telemática también es posible en el ámbito de la música, con sus ventajas y sus inconvenientes y que la necesidad ha obligado a reinventarse y ha tenido algunos frutos muy originales. “A todos los alumnos les hemos ofrecido la posibilidad de seguir con la actividad pedagogía que llevaba la escuela y en ese sentido la verdad es que estamos contentos, porque, aparte de que hemos hecho actividades diferentes de lo que de lo que hacemos cuando se dan clases presenciales, hemos encontrado que el teletrabajo tiene también sus ventajas, aparte de sus dificultades, y hemos hecho cosas muy bonitas en está en este tiempo”, comenta Victórico Javier Domingo.

Los antiguos alumnos podrán realizar su matrícula del lunes 15 al jueves 25 de junio, ambos inclusive. Para los antiguos alumnos de música y movimiento que vayan a pasar a la especialidad instrumental o danza el plazo de matriculación se establece del 29 de junio al jueves 2 de Julio. Por lo que respecta a los nuevos alumnos el plazo de matriculación es del 6 al 17 de julio.

Debido a que las circunstancias este año son diferentes a causa de la pandemia, se recomienda que en la medida de lo posible se evite la gestión de forma presencial. Por ello los impresos de la matrícula y la domiciliación bancaria se pueden descargar a través de un enlace (https://sede.arandadeduero.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV) que se puede encontrar también en la página web municipal Una vez cumplimentados los documentos se deberán enviar al correo electrónico matriculasemmd@arandadeduero.es . A quienes no dispongan de este medio, la secretaria del centro les atenderá previa cita en el teléfono 947 51 12 75 en horario de mañana, haciéndoles entrega de la documentación, devolviendo los impresos correspondientes debidamente rellenados a su lugar de origen, la Casa de Cultura, como último día el 25 de junio, también previa cita.

Los alumnos que deseen cursar más especialidades deberán solicitarlo a la hora de formalizar su matrícula. La plaza se les confirmará en septiembre, antes de que dé comienzo el curso escolar. La oferta educativa de la escuela abarca las especialidades de Música y Movimiento, con tres cursos, para niños de 4 a 7 años (dos clases semanales de 45 minutos cada una), Lenguaje Musical, a partir de 8 años, que abarca seis cursos y uno de avanzado en dos clases semanales de 55 minutos cada una, Formación Instrumental y Vocal, compuesto de seis cursos elementales y seis avanzados con una clase semanal individual de 30 minutos y otra colectiva de 55. Hay un total de 15 especialidades: Acordeón, Canto, Clarinete, Flauta Travesera, Guitarra Clásica, Guitarra Eléctrica/Bajo, Guitarra Flamenca, Metal Grave (Trombón, Bombardino y Tuba), Percusión, Piano, Saxofón, Trompa, Trompeta, Violín y Violoncello.

La vertiente de danza de esta escuela ofrece dos clases semanales de 80 minutos en los tres primeros cursos y 3 clases semanales de 80 minutos en las modalidades de Danza Española, Danza Clásica, Danza Contemporánea y Música para Danza.

Este centro municipal incluye una oferta complementaria de asignaturas y talleres de una clase semanal de 55 minutos. Acompañamiento al baile, Acordes y Ritmos Tradicionales (Rondalla), Banda, Big Band, Coro, Dirección Vocal e Instrumental, Fundamentos Musicales, Historia de la Música y Educación Auditiva, Informática Musical, Música de Cámara, Orquesta y tres talleres de Danza: Baile Contemporáneo, Baile Flamenco y Pilates.

Y para lo que pueda venir en el próximo curso la Escuela de Música y Danza se encuentra preparada. Dice el director que todo dependerá de la evolución de la pandemia y de las instrucciones que dicten las autoridades sanitarias, pero no se descarta ninguno de los escenarios posibles: desde una completa normalidad, hasta un nuevo curso similar a este último trimestre, pasando por una situación intermedia, donde se combinen clases presenciales y telemáticas para poder cumplir con las medidas de limitación de aforo que sean necesarias en cada momento. “De cualquier manera, no vamos a cerrar la escuela; sea haciéndolo presencial o no presencial, vamos a seguir con nuestra actividad musical pedagógica de aprendizaje y cuando llegue el momento de septiembre u octubre veremos cómo nos adaptamos”, sentencia Domingo.