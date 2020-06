La adrenalina necesaria tras el confinamiento

Hace tres semanas que volvieron a rugir los motores en Marlon Kart. Los primeros en desescalar fueron los clientes privados que tienen sus boxes y después ya se han ido animando grupos de amigos y familiares que han querido reunirse para disfrutar de este deporte que genera mucha adrenalina y sobre todo diversión. “La gente tiene muchas ganas. Además, todos están siendo muy respetuosos con las normas que hay que cumplir”, cuenta Patricia Falcó, que gestiona la empresa junto a su hermano Miguel.

Patricia y Miguel llevan toda la vida en los karts. Ya desde pequeños ayudaban a sus tíos Marlon y Amparo con el negocio y desde hace unos tres años ya llevan ellos las riendas. La empresa lleva en pie desde 1980 y en cada etapa se ha ido adaptando a las necesidades de los clientes. Ahora, en medio de la crisis del coronavirus, han tenido que adquirir una máquina de desinfección con luz ultravioleta para los cascos y ofrecen a los clientes los cascos integrales, como viene siendo habitual, pero también los cascos abiertos, sin mentonera, al gusto del cliente. Además, para la tranquilidad de los usuarios, los karts se desinfectan totalmente después de cada uso. “Esto parece una sala quirúrgica”, cuenta entre risas Patricia, quien asegura que la gente se va a sentir más cómoda que nunca, porque se están implantando todas las medidas de seguridad e higiene y eso atrae a la gente. “Con todo esto nos hemos vuelto todos más profesionales aún. Está todo impecable y eso los clientes lo agradecen”, asegura.

Circuito de karts en Oropesa / Marlon Kart

Es un deporte ideal para estos momentos en los que uno comienza a desescalar y prefiere no tener contacto con otros grupos de gente no conocida. En Marlon Kart ofrecen la posibilidad de realizar carreras de grupos con amigos y familiares sin mezclarse con otros. El mínimo para organizar una sesión privada es de ocho personas y no hay límite.

Se encuentran en el kilómetro 993 de la carretera Nacional 340, en Oropesa, y el horario es de 11.00 a 20.00 horas de martes a domingo. Para conocer más información sobre sus servicios en el circuito: https://marlonkart.com/circuito/