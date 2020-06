Ratificada la supresión de Onda Jaén

El pleno del Ayuntamiento acaba de ratificar la supresión de Onda Jaén. Aunque ha sido por la mínima con los votos de PSOE y Cs, ya que PP, Adelante Jaén y Vox han votado en contra. Ha sido en una sesión plenaria urgente en el Ayuntamiento de la capital y con los gritos de "sinvergüenzas" que llegaban desde el exterior al salón de plenos por parte de trabajadores de la Radio Televisión Municipal.

La oposición al completo no ha entendido la urgencia de esta sesión plenaria, aunque el equipo de gobierno justificaba dicha urgencia para poder seguir con los trámites que requiere este proceso. "No puede demorarse más en el tiempo" afirmaba el concejal de personal Carlos Alberca, quién reconoce que es un tema "muy complicado y muy complejo" pero siempre encaminado al interés público para que tenga el menor impacto en el consistorio.

Amparado por los informes de Secretaría General e Intervención de los que este martes adelantaba muchos detalles Radio Jaén Cadena SER, el edil insistía en que suprimir servicios municipales le corresponde al pleno, por lo que era imprescindible esta sesión urgente para poder continuar con este proceso. También explicaba que un servicio deficitario no puede suponer tanto quebranto económico para un Ayuntamiento.

"Según los informes que nos llegan, desde 2016, se calcula un tiempo de audiencia de poco más 10 minutos por persona. Sumemos las piezas. Tenemos que decidir qué servicios prestar en un ayuntamiento con dificultades. Hay un desfase económico de casi 7 millones de euros en los últimos 3 años y sólo es vista Onda Jaén 10 minutos al día por los ciudadanos de la capital", ha dicho Alberca.

En los informes referidos aparecen las cuentas de gastos e ingresos que arrojan que, por ejemplo, en 2018 se ingresó por conceptos de publicidad en Onda Jaén 15.629 euros, cuando el gasto en personal de los 52 trabajadores importó más de 1.647.000.

La oposición en contra

El edil del PP, Javier Carazo, recordaba que existen incluso procesos judiciales abiertos en torno al cierre de Onda Jaén y consideraba como "innecesario" este pleno, llamándole la atención que se exponga que es una ratificación del acuerdo. "Entonces no estamos ratificando un acuerdo, están ustedes pretendiendo adoptar un acuerdo distinto. Esta ya sería la cuarta pata que meten. La fuerza mayor no era aplicable en el ERTE, se le dijo señor alcalde que el estatuto no lo permitía. Y, erre que erre, se fueron al ERTE", ha dicho Carazo.

El concejal de Adelante Jaén, Javier Ureña, tampoco entendía los motivos de una sesión plenaria que a su juicio estaba "envuelta en excusas" y que supone iniciar un "chantaje ante los trabajadores" para que acepten las reubicaciones con las condiciones del equipo de gobierno. "Primero nos encontramos con un ERTE por motivos de fuerza mayor, ahora alegamos motivos de eficiencia o motivos organizativos y de producción. No sabemos qué podrá ser lo siguiente. Porque ustedes lo que tienen claro es su objetivo, fulminar un servicio público", ha señalado el concejal de Adelante Jaén.

Por su parte, desde el grupo municipal de Vox, Salud Anguita cree que esto estaba ya en "la hoja de ruta" del gobierno municipal y planteaba paralizarlo todo a expensas de que su grupo político aportase un Plan de Viabilidad. "Yo le hago, de verdad, esa propuesta. Dejen esto, hoy, sobre la mesa y nosotros nos comprometemos delante de todos a entregar un plan de viabilidad en la cual se van a reducir los costes", ha solicitado Anguita.

Desde el equipo de gobierno, el socialista Carlos Alberca espetaba al PP querer "ser cómplice del descalabro económico del Ayuntamiento al desear mantener un servicio deficitario". Rememoraba que el PP llegó a meter 59 trabajadores en Onda Jaén, cuando en Huelva por ejemplo tienen sólo 8. "El PP fue parte del problema y PSOE y CS son parte de la solución", sentenciaba.

Los trabajadores

Fuera de las puertas del Ayuntamiento de Jaén se encontraban al finalizar la sesión plenaria los trabajadores de Onda Jaén. Javier Ballesteros, delegado sindical de CCOO, representante del comité de empresa y trabajador de la Radio Televisión Municipal consideraba que es un "ataque frontal injustificado por parte del equipo de gobierno contra los 52 empleados".

"Tenemos unos derechos laborales adquiridos durante 20 años, que hemos estado de lucha para conseguir los derechos que tenemos y los puestos de trabajo. Y que este equipo de gobierno está vulnerando desde el día 6 de agosto de toda manera", lamentaba.