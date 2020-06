La jueza que ha interrogado a José Manuel Franco 'se olvida' del resto de actos: solo ha preguntado por el 8-M

La jueza Carmen Rodríguez Medel, que investiga todas las aglomeraciones de los días anteriores al estado de alarma, ha tomado declaración este miércoles al Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, pero solo le ha preguntado por la manifestación feminista del 8-M, sin hacer mención al resto de actos y eventos celebrados ese mismo día.

Según ha podido saber la Cadena SER, aunque a priori la investigación debe abordar todos los actos multitudinarios celebrados antes del estado del alarma, lo cierto es que todas las cuestiones formuladas por la magistrada se han centrado en la manifestación del 8-M. El interrogatorio de la magistrada ha discurrido en tono afable y sin tensión, pero en ningún momento se ha hablado de partidos de fútbol, congresos políticos, restaurantes u otras manifestaciones.

José Manuel Franco ha asegurado ante la jueza que "no había ningún elemento" que le llevase a "prohibir" la manifestación del Día de la Mujer. "No puedo ser responsable del 8-M", ha dicho Franco ante los periodistas al salir de los juzgados madrileños, donde ha declarado durante hora y media como imputado por un delito de prevaricación al no prohibir la manifestación cuando ya había casos de coronavirus.

Franco ha incidido en que "no está acreditado bajo ningún concepto" que el incremento de casos registrado el 9 de marzo "tuviera que ver con la manifestación", dado que el contagio tarda unos 14 días en manifestarse, y ha subrayado que "se hizo lo que en aquel momento marcaba la ley" y lo que les indicaban los expertos sanitarios.

El delegado del Gobierno ha realizado estas declaraciones ante más de 50 periodistas, que le han rodeado permaneciendo juntos durante los aproximadamente tres minutos de declaración en los que no se han guardado las distancias de seguridad aconsejadas, pese a que tanto el delegado como los informadores llevaban mascarillas.

El delegado del Gobierno ha explicado que su declaración ante la magistrada ha consistido en "dejar perfectamente claro que la actuación ha sido siempre con arreglo a la ley y a las noticias que se iban teniendo por parte de los expertos". Y ha insistido: "No había elementos ni recomendaciones que llevase a la Delegación a prohibir el derecho fundamental de manifestarse".

Previamente, la titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid había rechazado de plano los recursos de reforma interpuestos por la Fiscalía y por la Abogacía del Estado que buscaban el archivo de la investigación. Para Rodríguez Medel, la declaración del estado de alarma no ha dejado en indefensión a Franco.