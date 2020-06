Seis días después Salamanca vuelve a sumar un positivo de coronavirus

Cumplimos el día número 88 del estado de alarma y el número 39 del desconfinamiento paulatino con motivo de la propagación del coronavirus también en Castilla y León y en Salamanca. Primeras horas en la fase 2 en Salamanca.

Los datos de este miércoles, 10 de junio, son ofrecidos, como siempre, por el Ministerio de Sanidad y por la Junta de Castilla y León. Cada día, la Cadena SER de Salamanca te informa de cuanto sucede.

En Salamanca se ha confirmado un nuevo positivo de covid en las últimas 24 horas, rompiendo la buena tendencia de las últimas cinco jornadas, cuando no hubo nuevos casos recientes de coronavirus. No obstante, las cifras son bajas desde hace varias semanas, pese a la desescalada que se viene practicando por parte de toda la ciudadanía. Se añaden, eso sí, once contagios a la estadística general: son casos que no son estrictamente recientes, sino que la prueba PCR ha resultado positiva.

El total de contagios en Salamanca es de 4.379 personas, la segunda cifra más alta de toda la comunidad tras Valladolid.

En cuanto a la cifra de fallecimientos en los hospitales de Salamanca, este miércoles tampoco hay que lamentar muertes. Desde el domingo no se han producido decesos en el Complejo Asistencial charro de pacientes covid. Han muerto 368 personas en total desde que comenzó la pandemia, la tercera cifra más alta de Castilla y León.

Sobre la cantidad de pacientes recuperados de la infección, en Salamanca han recibido el alta otros dos en las últimas 24 horas. Son 1.260 los que han superado el coronavirus en la provincia, desde que comenzó la pandemia.

La situación en los centros residenciales de mayores en Salamanca también mantiene la estabilidad. En una nueva jornada sin muertes de mayores en estas residencias, la novena consecutiva, las cifras son las siguientes: hay 260 fallecimientos en total en estos centros, y otros 207 han muerto con síntomas compatibles con la enfermedad. Del mismo modo, otras dos personas de las residencias han superado la infección: en total, 1.083 han superado la enfermedad. Hay 1.093 confirmaciones de coronavirus en las residencias de Salamanca, y 117 personas se mantienen aisladas.

En cuanto a la situación de los hospitales, se mantiene invariable respecto a la jornada de ayer. Aún hay 15 personas ingresadas en las plantas de los hospitales de Salamanca, y otra se mantiene en las unidades de críticos. Los 15 pacientes que siguen en las zonas de planta de Salamanca constituyen la cifra más elevada de toda la región, junto con los 15 que están en el Hospital Clínico de Valladolid.

Seis positivos en una semana en Guijuelo

Repunte de los casos en la comarca de Guijuelo. En esta zona básica de salud se han detectado, en los últimos siete días, seis positivos por PCR por cada 10.000 habitantes, lo que significa que respecto a la semana pasada Guijuelo pasa de tener entre uno y dos casos, a seis.