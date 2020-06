Cuéllar sigue a la espera de tomar una decisión sobre las fiestas tras reunirse con taurinos, peñas y el CIT

La sala cultural Alfonsa de la Torre acogió en la tarde de ayer una reunión entre el equipo de Gobierno con la participación de unos 15 representantes de las distintas asociaciones taurinas, de caballistas, peñas oficiales y la junta directiva del Centro de Iniciativas Turísticas formado por hosteleros, productores y comerciantes para conocer sus opiniones sobre la celebración o no de las fiestas de los encierros de Cuéllar entre el 29 de agosto y el 3 de septiembre.

Según explica el propio alcalde, Carlos Fraile, que estuvo acompañado del teniente de alcalde. Tomás Marcos y la concejal de Educación, se hizo por su parte un planteamiento inicial en la línea a lo que se ha explicado en los últimos plenos municipales. Por el momento el equipo de gobierno sigue con la intención de esperar a tomar una decisión sobre la suspensión o no de las fiestas debido a la repercusión económica, social y el componente turístico que tienen. Quieren esperar para ver cómo evoluciona la desescalada y a partir del día 21 de junio con el fin del Estado de Alarma y también esperan que las autoridades sanitarias competentes como el Ministerio de Sanidad y la Junta de Castilla y León puedan informar a los Ayuntamientos sobre qué actividades se podrán realizar durante el verano.

“Esperar no supone ninguna repercusión económica al Ayuntamiento y si hay posibilidad de realizar las fiestas en plenas garantías y de forma normal se harán, pero no se considera hacer una fiestas a medias. Si no se pudieran hacer también se planteó hacer unas fiestas de San Miguel más importante a lo largo del fin de semana en el mes de septiembre”, comenta el alcalde. Fraile manifestó que ha venido hablando con alcaldes de distintas localidades que tienen sus fiestas en septiembre y están manteniendo la misma línea de espera que Cuéllar y esperando que las autoridades sanitarias marquen las pautas a seguir como ha ocurrido con las comunidades de Andalucía, Navarra o Aragón que ya han dicho a los Ayuntamientos que no se podrán celebrar ni fiestas, ni romerías, ni verbenas durante julio y agosto. En el caso de Cuéllar “lo dificultoso son los eventos al aire libre como el pregón y los encierros, en las terrazas y la hostelería está regulado al igual que en la plaza de toros, el problema es la masificación de personas en espacios abiertos”, apunta Fraile. No obstante también se manifestó que las fiestas son importantes en el aspecto económico.

Cuéllar tiene previsto esperar aun lo que queda de junio para tomar una decisión, para observar también como se producirá la desescalada, la apertura a partir del 21 de junio, la apertura de playas y piscinas… y también la reacción de Pamplona como se pueden controlar las numerosas reservas en restaurantes que ya se están produciendo con motivo de los San Fermines que fueron suspendidos hace varios meses y las fiestas extraoficiales que se plantean por cuadrillas de amigos. No obstante, Fraile tiene claro que “la decisión saldrá de la responsabilidad y no vamos a hacer algo que comprometa la seguridad de los vecinos y visitantes” y se volverán a reunir con las asociaciones para tomar una decisión de consenso con los distintos colectivos.

En el entorno más cercano a Cuéllar, esta semana la localidad vallisoletana de Íscar anunciaba la suspensión de sus fiestas que se celebran la primera semana de agosto, mientras que en la también localidad vallisoletana de Olmedo han sacado a licitación la dirección de los encierros que se celebran a finales de septiembre con la festividad de San Miguel.