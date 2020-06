Los criterios para el reparto del fondo para transporte público que ha avanzado la SER este miércoles han caído como una auténtico jarro de agua fría en el ayuntamiento de València. La mitad de ese fondo será para Madrid y Barcelona, la otra mitad para transporte interurbano por lo que, si no cambian los criterios, la EMT de València se queda sin nada.

El concejal de Movilidad de València, Giuseppe Grezzi, considera un "escándalo" que València se quede fuera de los fondos estatales para las empresas de transporte urbano, como es la EMT. Critica que el gobierno central vuelva a olvidarse de la ciudad y de su transporte público tras la crisis del coronavirus que, recuerda, ha provocado un agujero millonario y dejará la empresa en una situación "muy delicada".

Grezzi: "Es una desvergüenza"

Grezzi, que también es presidente de la EMT, pedirá, si se confirma este reparto, una reunión urgente del Consejo de la Autoridad Metropolitana del Transporte Público y advierte de que, si se confirma lo que tilda de "injusticia", lo llevarán al Congreso y a la Federación Española de Municipios y Provincias. El concejal de Movilidad lamenta que Madrid y Barcelona se lleven 400 millones de euros, "frente a los 0 euros de València" y pide que se avance en una Ley estatal para financiar el transporte público. En declaraciones a la SER acusa al Gobierno central de falta de sensibilidad y exige al conseller Arcadi España que tome cartas en el asunto.

Grezzi insiste en que no tiene sentido el reparto propuesto por el Ministerio y lamenta que no haya habido "ningún cambio" entre el gobierno de Mariano Rajoy y el de Pedro Sánchez, a quién le pide que "aprenda del Botànic". Afirma que, si el Ejecutivo sigue actuando de esta forma, Compromís tendrá que seguir votando en contra de sus iniciativas para hacer presión y que tengan en cuenta las necesidades de la Comunitat Valenciana.

Ribó a Ábalos: "València también existe"

El alcalde de València, Joan Ribó, advierte de que la EMT no podrá aguantar las pérdidas y asumir la deuda de esta pandemia si no recibe ayudas estatales. Recuerda que València es la tercera capital de España e insiste en que no puede quedarse fuera de este reparto.

El conseller de Política Territorial, Arcadi España, prefiere ser prudente y esperar a que se apruebe definitivamente esa medida y se conozca la cantidad concreta que corresponderá a la Comunitat Valenciana. En todo caso, también en la SER, pide que se sigan criterios objetivos y justos.

Debate en las redes sociales

El asunto de las ayudas a los medios de transporte ha llegado hasta el ministro Ábalos, quien ha respondido en las redes sociales al mensaje del alcalde de València, Joan Ribó. Igualmente, el concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha redifundido los mensajes de Twitter publicados en la cuenta de Ribó.

En su respuesta, el ministro publica que el "el fondo de transporte que ahora se aprobó es para transporte de competencia autonómica y por tanto no incluye ni a la ciudad de Valencia ni a ninguna otra ciudad".

Lejos de terminar, el debate todavía sigue en las redes sociales.

A continuación, los tuits de ambos políticos: