14 sedes controladas por fuerzas de seguridad: así será la EBAU para los estudiantes asturianos

Universidad de Oviedo y Gobierno asturiano han dado luz verde al protocolo que regirá durante el proceso de la EBAU que arranca a finales de este mes. Como norma general, no podrán acceder a los centros de examen aquellas personas con síntomas compatibles con COVID-19, aquellas a las que se les haya diagnosticado la enfermedad y que no hayan finalizado el periodo de aislamiento requerido o las que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria, bien sean candidatos, personal del tribunal, docentes, personal de seguridad o personal de limpieza. En este caso, la organización valorará alternativas para el alumnado en aislamiento que por coronavirus no pueda presentarse a la prueba.

El documento recomienda que los aspirantes se acerquen a pie desde las proximidades de las sedes para evitar aglomeraciones en la entrada de los recintos. El uso de mascarilla es obligatorio durante el acceso y en todo momento deberán mantenerse el metro y medio de distancia entre personas, no podrán hacerse grupos ni dentro, ni fuera de la sede. El acceso estará controlado por fuerzas de seguridad en el exterior y por el personal responsable de la prueba en el interior. Se escalonará la entrada que se realizará siguiendo las indicaciones de cartelería o del personal y tanto a la entrada como a la salida se realizará la higiene de manos con la solución hidroalcohólica disponible.

Si durante la prueba el alumno presenta alguna duda que un miembro del tribunal deba responder de manera individual, ambos deberán estar protegidos por mascarillas mientas estén en contacto más próximo. Finalizado el examen, antes levantarse de la mesa, se pondrán la mascarilla si se la hubieran quitado, y se organizará la salida del recinto de uno en uno. Otras recomendaciones generales son el uso de pañuelos desechables, llevar el pelo recogido y no compartir objetos personales, como bolígrafos.

Este año la prueba, organizada por la Universidad de Oviedo y la administración educativa del Principado de Asturias, se amplía a Siero y Langreo pasando de siete a nueve localidades con el objetivo de redistribuir una parte de las y los más de 2.000 aspirantes que se examinarían en Oviedo y reducir la movilidad de quienes residen en esos concejos. Asimismo, la EBAU se celebrará en grandes espacios, principalmente en polideportivos, que se han acondicionado expresamente para las pruebas.

De este modo, en Oviedo, el examen se llevará a cabo en el Palacio de los Deportes, en los polideportivos de Florida Arena y Corredoria Arena y en Campus de los Catalanes y la Facultad Padre Ossó de la Universidad de Oviedo. En Gijón se celebrará en el Palacio de Deportes de La Guía y en Laboral Centro de Arte, mientras que en Avilés se llevará a cabo en el Palacio de Deportes del Quirinal. En Mieres se utilizarán las instalaciones deportivas de la Escuela Politécnica, en Siero el Polideportivo Nuevo y en Langreo el Polideportivo de La Felguera. En el occidente asturiano se celebrará en el IES de Cangas del Narcea y en el Polideportivo de Tapia de Casariego, mientras que en la zona oriental tendrá lugar en el IES Avelina Cerra de Ribadesella.

Aparte de todo el personal involucrado en la organización y realización de las pruebas, se ha puesto en marcha una campaña de voluntariado para que los estudiantes de la Universidad de Oviedo que lo deseen pueda colaborar en la organización de las distintas sedes y en labores de apoyo. Las personas voluntarias recibirán un certificado y un reconocimiento en créditos de libre configuración.