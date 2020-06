CC denuncia que el gobierno del Cabildo incumple su propio acuerdo plenario de eliminar la tasa al combustible

El Grupo Nacionalista (CC-PNC) en el Cabildo de Lanzarote afirma que el gobierno de María Dolores Corujo se mofa de la ciudadanía incumpliendo sus propios acuerdos plenarios, en referencia a la derogación de la tasa del combustible en Lanzarote, llevada a pleno el 31 de octubre de 2019.

Un acuerdo que, de haberse cumplido, tendría que haber tenido efecto desde el día 1 de enero tal y como prometió entonces el consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina según los nacionalistas. "Es decir, desde esa fecha, según lo aprobado en aquel pleno, no se tendría que haber cobrado los dos céntimos de euro sobre el precio de la gasolina y el gasoil; un impuesto que asciende a unos dos millones de euros y que va destinado obligatoriamente al mantenimiento de las carreteras de la isla".

CC-PNC añade que ese acuerdo plenario propuesto y defendido por Jacobo Medina no se ha cumplido, cosa de la que se alegra CC-PNC, que ya en su momento insistió en que esta derogación no iba a tener efectos en el precio final del combustible, que solamente iba a beneficiar a los propietarios de las gasolineras, y que además dejaría sola a la isla de Lanzarote (las otras seisislas lo aplican tal cual) sin el único recurso finalista que le permite el Gobierno de Canarias para atender esa competencia transferida sin recursos.

La formación nacionalista explica que sin embargo, el Grupo de Gobierno no solo no ha cumplido su propio acuerdo plenario durante todo este año, sino que acaba de aprobar en Consejo de Gobierno el presupuesto de 2020, que se lleva hoy a la Comisión de Hacienda, manteniendo el impuesto exactamente igual que estaba para todo el año 2020. “Mofándose de la ciudadanía sin una sola explicación, y sin que puedan utilizar el Covid 19 como pretexto, puesto que el Estado de Alarma se decretó a mediados de marzo y la derogación de la tasa debió aplicarse desde el 1 de enero”, afirma el consejero nacionalista y miembro de dicha Comisión, Samuel Martín.

Lo peor, según CC-PNC, es que tanto la presidenta del Cabildo, Mª Dolores Corujo, como el consejero de Obras Públicas, Jacobo Medina, que hace unos meses hablaban de una tasa injusta para la ciudadanía, ahora resulta que no dicen nada (tampoco las asociaciones de consumidores, el resto de partidos o supuestos creadores de opinión), cuando el Gobierno del Estado acaba de aumentar su tramo de impuesto sobre el diesel en 3,8 céntimos por litro, es decir, 19 veces más que la subida practicada por todos los cabildos de Canarias sin excepción, “sin que sepamos a qué se va a destinar ese dinero, lo que sí sabemos es que a Lanzarote no vendrá, porque no es finalista como sí lo es nuestro impuesto de 0,2 céntimos el litro”, subraya por su parte el portavoz de CC-PNC en el Cabildo, Pedro San Ginés.

Inclusión de la tasa de combustibles. / Cadena SER

“Aunque ya no puedan explicar por qué engañaron a la gente durante todo el primer trimestre de 2020, si tras la crisis económica del Covid, que aumentaría el disparate de su supresión, han llegado a la conclusión de que no pueden prescindir de ese recurso, lo lógico habría sido que lo explicasen primero, y que llevasen a pleno la anulación de aquel acuerdo después, en lugar intentar colar a hurtadillas el mantenimiento del impuesto en el presupuesto 2020, casi seis meses después de la fecha en que debió derogarse. Un engaño en toda regla a la gente, porque la previsión de ingresos por la tasa de combustible (se adjunta) es idéntica a la estaba”, recalca San Ginés.

Presupuesto calificado de fraude

Por otra parte, en cuanto a los presupuestos dados a conocer en rueda de prensa por el Grupo de Gobierno, "sin haber informado previamente a la oposición, ni celebrado la pertinente Comisión de Hacienda, traicionando el espíritu del supuesto pacto de unidad y reconstrucción que piden a la oposición", CC-PNC considera que “no merecen ni mayor valoración porque son completamente ficticios, como se puede comprobar en la previsión de ingresos”.

Y es que el presupuesto que se aprobará este miércoles en Comisión de Hacienda, y presumiblemente en el próximo pleno, “es un completo fraude, al igual que el supuesto consenso del PSOE y PP, un puro escaparate como el propio gobierno que sigue sin programa de gobierno”, asevera Samuel Martín.

Añade además el consejero que, la presidenta, “en lugar de asumir que mientras el Estado no autorice la incorporación de remanentes y/o el endeudamiento, cosa para la que tiene todo el respaldo de CC, y afrontar la realidad reflejando el considerable y obligado recorte presupuestario en muchas de las áreas, como consecuencia de la drástica caída de ingresos, ha preferido ignorar la realidad a sabiendas y huir hacia adelante, elaborando unos presupuestos con una previsión de ingresos prácticamente idéntica a la que había antes del Covid, casi como si este no existiera. Y todo por no incomodar a ninguno de sus variopintos socios de gobierno y socios de la oposición”.

Y es que, aseguran que es imposible que solo haya una caída de 9 millones de euros en los presupuestos de la Corporación, cuando sabe que se prevé una caída del 54% en el bloque de financiación canario que afecta de lleno a los ingresos del Cabildo y ayuntamientos de la isla, que esperaban recibir por este concepto unos 80 millones de euros que ya no llegarán, "amén de que también caerán los ingresos del Estado, y para colmo están informando de que por la liquidación negativa del ejercicio 2019, se le retendrán además más de tres millones de euros ingresados de más al Cabildo".

La oposición no puede hacer enmiendas a los ingresos del presupuesto, "aunque sí denunciar el fraude que suponen", y hacer enmiendas a los gastos, es decir, “a aquello en lo que gastaremos unos ingresos que no existen”, insisten desde CC-PNC, “lo cual sería contribuir a la irresponsable pantomima en que la presidenta ha colocado a la institución y a todos los grupos”. No obstante, el partido asegura que decidirá su postura tras la apertura formal del trámite de enmiendas y tras realizar consultas al respecto.