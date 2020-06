El Gobierno, "abierto" a la propuesta canaria de realizar PCR a los turistas

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha dicho este miércoles que el Gobierno está "abierto" a estudiar la propuesta de Canarias de hacer pruebas PCR a turistas, si bien ha subrayado que para implantar la medida habría que alcanzar acuerdos de reciprocidad con otros países.

Maroto ha respondido así en el Congreso al diputado de Nueva Canarias Pedro Quevedo, que en el debate de una interpelación ha pedido dar seguridad a los turistas internacionales para evitar daños mayores a la economía del archipiélago, cuyo PIB depende en un 35 % del turismo, y un 40 % el empleo.

La ministra ha confiado en anunciar en los próximos días que el archipiélago se suma a Baleares como corredor turístico seguro.

El diputado canario ha defendido que, por cara que sea, cualquier medida encaminada a abrir de la forma más rápida posible el mercado turístico en Canarias supondrá un ahorro para las arcas públicas, y ha incidido en la necesidad de que los turistas que entren a las islas cuenten con un test PCR.

Porque, según ha dicho, sería más barato hacer las PCR que pagar los 300 millones al mes que -según ha destacado- cuestan los ERTE, y a la vez asumir el riesgo de que haya algún fallo en los sistemas de rastreo de posibles contagiados por la COVID-19.

"Si lo que ocurrió en Lanzarote ocurre ahora en dos vuelos se nos hunde la temporada", ha dicho en referencia al turista procedente de Alemania que entró a la isla con COVID-19, lo que llevó a guardar cuarentena a sus contactos.

Por eso reclama Quevedo que, en adelante, todos los que entren a Canarias tengan la seguridad de que "ni contagian ni van a ser contagiados" con unos test cuyo coste, ha opinado, "no puede recaer en el pescuezo de los operadores turísticos o del viajero" para no encarecer y desincentivar los viajes.

"Si no llega el turismo internacional estamos muertos. Y los ERTEs están muy bien, pero nosotros preferimos que se recupere la actividad", ha subrayado Quevedo, que ha animado al Gobierno a buscar soluciones.

La ministra le ha dicho que estaba abierta a explorar la opción de implementar los PCR en origen y en destino, una idea sobre la que -ha subrayado- "no hay consenso" en el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, pero "eso no significa" que el Gobierno no esté abierto a estudiar esa propuesta.

"En el caso de Canarias teniendo en cuenta la alta dependencia del turismo internacional necesitamos acuerdos de reciprocidad para que esta medida se pueda implementar y le aseguro que estamos trabajando", ha incidido la ministra, que ha incidido en que Aena ya ha puesto en marcha sistemas de protección sanitaria y que se trabaja además en medidas de rastreo de contactos con el Gobierno canario.

Respecto a la petición de Quevedo de abrir un corredor turístico seguro en Canarias cuanto antes, Maroto ha confiado en que en los próximos días se pongan en marcha tanto en el archipiélago como en otras comunidades autónomas que lo soliciten.

Maroto ha reiterado que el turismo es "una prioridad en la agenda del Gobierno" y ha dicho ser muy consciente de la especificidad de las Islas Canarias y de la necesidad de sostener el sector.