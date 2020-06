La marihuana és la droga del confinament

La marihuana és la droga reina d'aquest confinament. La majoria d'operatius policials s'han centrat en aquesta substància i Guàrdia Civil, Mossos i Policia Nacional han intervingut en dos mesos i mig més de 27.000 plantes i una tona de cànnabis, segons dades recollides per SER Catalunya dels casos que han transcendit i sense comptar els que han detectats les policies locals. Els experts reconeixen que la resta de drogues no casen bé amb un confinament entre quatres parets sinó que es relacionen més amb l'oci nocturn.

Bona part de la droga intervinguda estava en naus, masies, al costat de rieres, en pisos a Lleida, Malgrat de Mar, Vilafranca, Granollers, Cubelles, Horta de Sant Joan, Llinars del Vallès... o circulant. La Guàrdia Civil, per exemple, ha trobat les partides més importants fent controls a peu de carretera, com a Manresa on van descobrir 47 quilos de marihuana dins d'un cotxe que simulava fer repartiment de medicaments. El capità Martín de la companyia de la Catalunya Central explica que ha aflorat més cànnabis perquè és una droga que s'ha de treure ràpid al mercat "ja que a diferència de la cocaïna que és en part química, aquí estem parlant de plantes vegetals que es poden assecar o caduquen". Per això hi ha hagut més moviment per traficar-la i és quan la policia els ha descobert. La Guàrdia Civil ha descobert també que alguns delinqüents han fer servir furgonetes de paqueteria per poder travessar fronteres i arribar per exemple a Itàlia. En aquests transports, els agents han descobert també partides d'haixix, en alguns casos retornades perquè els missatgers no havien trobat ningú a destí "perquè potser estaven a l'hospital", diu el capità Martín. Una de les operacions més rellevants de la Guàrdia Civil va ser en unes naus del polígon de Can Prat de Llinars del Vallès on el 21 de maig van intervenir més de 6.820 plantes. Tenien la llum punxada i l'estafa s'estima en 112.000 euros segons la companyia elèctrica.

Més molèsties

La policia ha comptat amb uns altres aliats per detectar aquestes plantacions: els sorolls i la pudor. Més fàcils de detectar amb tothom a casa "perquè potser abans els veïns també havien notat alguna cosa però estant més al domicili doncs s'han tornat més molestes i acaben denunciant" il·lustra Antoni Rodríguez, intendent cap de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos. Aquest cos ha anat desgranant un degoteig d'intervencions amb notes de premsa i piulades a les xarxes socials. Les últimes grans descobertes han estat el passat cap de setmana a Cruïlles (Baix Empordà) on van localitzar 4.120 plantes de marihuana distribuïdes en sis camps de cultiu a ple rendiment a la zona de la riera de Can Vilademart. I aquest dimarts al Catllar i Vila-seca, on van trobar 2.100 plantes i 17.000 euros en efectiu.Els Mossos han detectat aquesta droga setmanalment a tot Catalunya amb intervencions a gran escala com aquestes i d'altres més petites com un petit traficant que duia la marihuana camuflada dins d'unes pilotes de tennis.

El Cos Nacional de Policia, per la seva banda, ha fet 9 operatius antidroga durant el confinament, ha intervingut prop de 500 plantes a Vilanova del Camí, 365 quilos d'aquesta droga i ha detingut 21 persones. En el mateix període de l'any passat va intervenir 210 quilos de marihuana.

Una droga amb efectes sedants

A més, el confinament a casa ha incrementat el consum de l'alcohol i el tabac però també de la marihuana pels seus efectes de vegades tranquil·litzants. Núria Calzada, coordinadora d'Energy Control de l'Associació Benestar i Desenvolupament, que analitza els consums, descriu perquè aquesta droga pot ser més acceptada en situacions de confinament: "És una substància que es pot integrar en el dia a dia i més amb el covid perquè estàs a casa, no has de fer res, i et dona aquest apalanque, estàs a casa confinat i com que no t'has de moure acompanya, i ha passat amb l'alcohol també". És la principal droga ara i abans del confinament perquè Catalunya té un mercat local molt potent. I malgrat les restriccions ha seguit circulant com s'ha demostrat en diversos operatius.

Calzada reconeix que la gent se les ha empescat per seguir comprant droga o quedant al parc, al super o a través de missatgeria, que s'ha fet molt habitual. Els tres cossos policials han detingut prop de 70 persones per tràfic d'aquesta substància. Una part sense antecedents, el que fa pensar que poden ser nous en un negoci il·lícit en expansió arran de la crisi econòmica galopant.