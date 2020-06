¿Cómo está siendo la desescalada en Roa?

La vuelta a la actividad en Roa ha sido paulatina. La pandemia comienza a remitir, y en la localidad afortunadamente no ha habido que lamentar muchos casos de coronavirus. Los comercios han abierto sus puertas con todas las medidas de seguridad, pero comenta Ruth Herrero, de Peluquería Ruth, que la vuelta a la actividad ha estado marcada por el miedo de la población.

Las peluquerías fueron unos de los primeros establecimientos en reabrir. Las medidas de seguridad son máximas en negocios como el de Ruth, que anima a los raudenses a perder ese miedo, que no la precaución, y apostar por el comercio local. “No hay que tener miedo a salir, la economía tiene que resurgir, con toda la precaución, pero tienen que salir adelante los pequeños negocios; nosotros en verdad somos uno de los negocios más seguros, se desinfecta la peluquería dos veces al día y por la noche tenemos una máquina de ozono funcionando”, cuenta Herrero.

Otro de los sectores que no cerraron sus puertas para poder atender emergencias fueron los talleres. La vuelta a la actividad ha permitido volver a niveles de trabajo parejos a los anteriores, como cuenta David García, de Auto Rauda, donde también se han preparado medidas higiénicas y de seguridad para los clientes. “Las impresiones son confusas, al principio sí que vino gente y hubo ese pequeño boom pero enseguida el mercado nos dio un golpe de realidad y se ha ido menguando, mi sensación hoy en día es que el día a día es como si fuera un domingo”, asegura David, cuyo taller sigue todas las labores de desinfección pertinentes.

Sin embargo, el sector de la automoción parece que será uno de los más afectados por la pandemia si nadie lo remedia. El gerente de Auto Rauda así lo considera. “Aprendimos mucho de la crisis, pero esta se va a acentuar, el cliente se lo va a pensar muy mucho antes de hacer una reparación o una compra, se van a olvidar de lo que no sea necesario y se apostará más por el vehículo de segunda mano”, afirma.

Y evidentemente, en este repaso al comercio local, no podíamos olvidarnos de otro de los sectores más paralizados y afectados por la pandemia del coronavirus como es la hostelería. Luis Carlos Alonso, del Gastrobar El Nieto De.., dice que “la vuelta ha sido complicada por lo que se ha retrasado”. “Hemos acostumbrado a los clientes a dejar la silla dada la vuelta cuando se levante, y así poder desinfectarlo, pienso que esto tiene que ser algo conjunto; no vale de nada que el establecimiento tome medidas de seguridad si la gente no ayuda, pero los raudenses se están comportando muy bien”, detalla Alonso.

Para los hosteleros “no está siendo rentable” reabrir por ahora, pero “hay que volver a trabajar y seguir currándonoslo, también este tiempo nos ha servido para crear nuevos pinchos y platos”, especifica.

Con la ayuda de estos tres establecimientos hemos conocido más la realidad de un municipio como Roa, que intenta evolucionar, seguir trabajando y superando esta pandemia que espera pronto acabe.