¿De qué se habla en la calle?

Este jueves hemos estrenado un nuevo espacio muy gratificante. Un punto de encuentro en el que los ciudadanos hablen de lo que se cuenta en la calle, que muchas veces marca una profunda distancia con relación a lo que se publica por parte de los medios. Mari Paz López y Eduardo Zamora nos han acompañado para repasar este sentir con el que precisamente iniciábamos la charla. Ambos creen positivo informarse, pero advierten, ni tanta política es buena ni informarse por un solo medio es correcto.

Sin lugar a dudas el tema del momento en la calle es el dichoso virus. Mari Paz cuenta que “veo a mucha gente preocupada, por cuándo va a acabar esto, cuándo podremos movernos o hacer planes a largo o medio plazo porque vamos muy de poco a poco, cada quince días pendientes de lo que pasa”, siguiendo la idea de Eduardo que echa en falta en la calle “que la gente diga lo que quiere hacer”. “Tenemos que poner nuestro granito de arena para avanzar con responsabilidad, y eso nos va a llevar a no tener ese miedo o esa precaución extrema que nos han metido los gobernantes; no debemos estar esperando a qué nos dicen, sino queriendo avanzar, aunque eso sí con precaución porque no queremos ver irresponsabilidades”, asevera.

Pero además de esa preocupación, existe también el miedo al contagio, que ni es positivo ni real. “Muchos se han puesto un poco atenazados por el virus y eso no debe ser así, deberíamos poco a poco ir viendo esto con más tranquilidad”, explica Mari Paz.

Por otro lado, está el qué nos apetecerá hacer cuando todo finalice. Para Eduardo Zamora “reunirme con mi familia; y si ahora lo hago es con cantidad moderada de gente”, añadiendo que “por respeto esas costumbres de besos se han quitado, pero no por eso hay que quedarse quietos; si queremos comprar algo habrá que comprarlo, no podemos quedarnos parados “, añade.

Por su parte, López es “de piedras”. “Me encanta ir de turismo de pueblo, y sobre todo me encanta el románico… Suelo irme a pueblos en los que hay 20 o 50 vecinos, que por cierto están encantados de enseñarte lo suyo, y eso precisamente ahora es una de esas cosas que no se puede hacer “, especifica.

Como punto final, y ante la pregunta de si los ciudadanos estamos siendo responsables y lo estamos haciendo bien, Zamora cree que “sí, aunque como todo, todo se podría mejorar, pero también nos han metido mucho miedo y nos han metido el San Benito de que éramos el demonio con las cifras que salían, pero poco a poco estamos consiguiendo el objetivo”, asevera.

Mari Paz no dice no estar “al minuto viendo cuántos casos hay o diagnósticos, no sé si lo estaremos haciendo bien o no, tendremos que pensar detenidamente lo que ha pasado para que no vuelva a pasar”, sentencia.