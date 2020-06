Asturias rechaza adelantar la movilidad con Galicia y Cantabria "en defensa de la salud pública"

El gobierno asturiano no solicitará la apertura de la movilidad con Galicia y Cantabria a partir del día 15 en defensa de la salud pública. Así lo ha anunciado la consejera portavoz del ejecutivo, Melania Álvarez, tras la reunión del Consejo de Gobierno en la que se ha valorado esta cuestión.

Los rebrotes de coronavirus en el País Vasco, el rechazo comunicado también por el gobierno de Cantabria y que tal decisión conllevaría levantar el estado de alarma antes de la fecha prevista del 21 de junio, han hecho desistir al ejecutivo de Adrián Barbón de solicitar al gobierno central permiso para abrir las fronteras entre Asturias, Galicia y Cantabria el próximo día 15 de junio.

Tras el consejo de Gobierno, Melania Álvarez, que es además de consejera portavoz del ejecutivo, la consejera de Derechos Sociales también ha contestado a las asociaciones de las guarderías privadas que se concentraban frente a la sede de la presidencia, donde se reunía el consejo de gobierno, y que protestan porque consideran que con las condiciones de seguridad sanitaria que se les ha impuesto no les resulta rentable abrir. A esto la consejera, ha contestado que su competencia llega hasta la elaboración del protocolo realizado para garantizar la seguridad sanitaria en estos centros infantiles y que "lo demás son decisiones empresariales". Y algo similar ha dicho ante las quejas del sector hostelero, que considera injusto que el Principado haya decidido, en contradicción con el decreto del gobierno central, no permitir la apertura en esta fase 3 de la desescalada de las discotecas y los bares de copas. La consejera portavoz del ejecutivo, Melania Álvarez, reconoce que hay decisiones y medidas que pueden no gustar pero ha defendido tal decisión aludiendo a criterios de salud pública.

Además el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana ha aprobado una línea de subvenciones a empresas para favorecer el empleo juvenil dotada con 2,5 millones de euros.