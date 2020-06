11.000 castellonenses podrán acceder al Ingreso Mínimo Vital

11.000 castellonense van a recibir el Ingreso Mínimo Vital. Ayer, el Congreso aprobó esta medida que se hará efectiva a finales de este mes, aunque el Gobierno todavía no ha comunicado los detalles a la Generalitat, que ya cuenta con una ayuda similar, como es la renta valenciana de inclusión, y advierte del riesgo de crear duplicidades.

El Congreso aprobó ayer el Ingreso Mínimo Vital, al que podrán acogerse 11.000 hogares en la provincia de Castellón, a través de una renta que oscilará entre 461 y 1.015 euros. Se trata de una ayuda del Gobierno que busca eliminar la pobreza extrema y la exclusión social. De hecho, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha puesto en marcha una línea de teléfono gratuita para las consultas, a través del teléfono, 900 20 22 22, y la ayuda podrá tramitarse, a partir del próximo lunes, 15 de junio, a través de esta administración.

Sin embargo, el Gobierno no ha consensuado con la Generalitat todos los detalles del Ingreso Mínimo Vital. Fuentes del gobierno valenciano consultadas por Radio Castellón advierten que no han recibido una respuesta por parte del Ejecutivo y señalan que se pueden crear duplicidades, porque la Comunitat ya cuenta con la renta valenciana de inclusión de la que se benefician 6.000 castellonenses en estos momentos y que cuenta con ayudas entre los 400 y los 1.200 euros. Las mismas fuentes han explicado a nuestra emisora que necesitan saber la información sobre qué personas van a recibir el ingreso mínimo vital para no duplicar las ayudas.

A las críticas, en relación a la gestión de las ayudas se suman los sindicatos, como es el caso de Comisiones Obreras. La responsable de la Federación de Servicios de CCOO, Pilar de Vera, ha explicado en declaraciones a Radio Castellón que desde hace tiempo han denunciado que las plantillas de las administraciones son reducidas y ahora el Gobierno se verá obligado a subcontratar a la empresa TRAGSA, porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social no puede asumir toda la gestión de estas ayudas.

El Gobierno establece como requisito de acceso al Ingreso Mínimo la renta de las familias y tiene tres meses para reconocer el derecho a la ayuda. Para hogares monoparentales, el mínimo son 462 euros y de hasta 977 en padres solteros con más de tres hijos a su cargo.