El consenso protagoniza el Pleno del mes de junio

Hoy se ha celebrado el Pleno ordinario del mes de junio en el Ayuntamiento de Córdoba. Una sesión telemática que ha servido para aprobar cuatro enmiendas al presupuesto municipal y para que se aprueben las mociones de los grupos municipales, por unanimidad.

Ha sido un Pleno marcado por el consenso, en el que finalmente se han aprobado esas enmiendas, motivadas fundamentalmente por las modificaciones obligadas debido al plan de choque. El teniente de alcalde de Hacienda, Salvador Fuentes, ha explicado las grandes partidas de este plan de choque municipal. "Tenemos que reforzar los asuntos sociales, para darles cobertura a ese manto social de los más débiles. También tenemos que recuperar el tejido productivo e intentar reactivar el empleo que tanta falta nos va a hacer cuando pase esta crisis", señaló Fuentes.

El resto del Pleno ha venido marcado por el consenso en las mociones presentadas por los grupos municipales, incluída la que ha necesitado de una mayor negociación y que está referida al mínimo vital. Todos los grupos están de acuerdo en que sea el Ayuntamiento quien gestione esa ayuda, pero el PP reclama al gobierno central un fondo complementario para poder hacerlo sin afectar a la saturación que viven en la actualidad los servicios sociales.

Por otra parte, las mociones del PSOE para disminuir la brecha digital en la educación y poner en marcha un plan de reactivación de la actividad cultural, se han aprobado por unanimidad. "Se mantienen los objetivos desde el principio de concretar los contactos con los representantes del sector cultural cordobés. Escuchar sus demandas y trasladarlas a un documento aprobado por unanimidad, es una buena noticia", afirmó la portavoz socialista, Isabel Ambrosio.

Por parte de la Ciudadanos, la concejala de Servicios Sociales, Eva Timoteo, quiso responder a las críticas del PSOE, que pidió que los fondos del pacto de estado para la violencia de género, se destinen al área de igualdad del Ayuntamiento. "No dudo de la preocupación del PSOE por la promoción de la Igualdad, pero no lo planteó cuando estaba gobernando. Me encontré una delegación prácticamente vacía de personal. Ahora tiene un poco más de actividad", comentó.

Izquierda Unida se mostró crítica con la gestión en el área de infraestructuras y más concretamente con el contrato de suministro eléctrico en la ciudad. "Hay una evidente falta de gestión en casi todas las áreas, pero sobre todo en infraestructuras en lo relativo al contrato de electricidad. Desde enero no hay contrato. Hay uno prorrogado y se ha elevado el gasto hasta más de los 9 millones de euros", afirmó Pedro García, portavoz de IU.

Podemos incidió en la importancia de centrar la mirada del Ayuntamiento en la emergencia social y lamentó que no se haya destinado más presupuesto a este asunto. En este sentido, la portavoz Cristina Pedrajas criticó que por el contrario, sí se haya aprobado el aumento de salario de un concejala popular, quitando el dinero de la bolsa de interinos. "Cómo pueden plantear algo así, subir el salario de una de sus concejalas del 25% al 80%, quitando ese dinero de la bolsa de interinos. Eso era algo infranqueable al principio del mandato, con la necesidad tan acuciante que tenemos de recursos humanos para sacar trabajo y ayudar a personas que lo han perdido", aseguró.

Por último, Vox impidió con su voto en contra, la aprobación de tres declaraciones institucionales al entender que algunos concejales han entrado en una deriva peligrosa en busca de protagonismo, por asuntos que carecen de importancia dentro de las funciones importantes del Consistorio. Esta declaraciones tenían que ver con los derechos LGTBI, el día mundial del medio ambiente y el apoyo a unas familias afectadas por un concurso de acreedores. La portavoz de Vox, Paula Badanelli, fue muy crítica con la gestión de los grupos municipales. "El que ve los plenos no sale diciendo qué orgulloso estoy de mis políticos. Se ha entrado una deriva en la que PSOE, PP e Izquierda Unida están todo el tiempo en el 'y tú más' porque han estado gobernando. Ciudadanos ni están ni se les espera. Podemos tiene una especie de rencor con todo y especialmente con nosotros por todo. Y nosotros estamos tratando de no contaminarnos, pero es difícil", concluyó Badanelli.