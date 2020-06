Anpas y sindicatos reclaman aumento del profesorado para mantener la calidad en la vuelta a las aulas

Padres de alumnos y sindicatos de profesores denuncian falta de previsión de Xunta y Ministerio ante la vuelta al cole y señalan que será necesario contratar a más profesorado si se quiere mantener la calidad de la enseñanza. El gobierno ha presentado a las comunidades autónomas el borrador para la incorporación en las aulas. Se permitirán clases de 15 a 20 alumnos con separación de metro y medio y será obligatorio el uso de mascarillas cuando no se puede mantener la distancia de seguridad para alumnos por encima de cuarto curso.

Ni distancia ni mascarillas para los más pequeños

En infantil y primeros cursos de primaria no será necesaria al distancia ni las mascarillas en un primer momento.

CONFAPA Galicia quiere explicaciones sobre la organización de las aulas y el destino de los niños afectados por la reducción de espacios en cada momento. Su presidenta, María Dolores Blanco, considera que será necesario contratar más profesorado y cuestiona que la alternativa sean los espacios para comedor o salón de actos sin actividad lectiva: “Conciliar non pode levar una merma da calidade educativa, o profesorado a quén vai atender? e non só iso, cómo se van organizar? Van contratar máis?”

La CIGA, el sindicato mayoritario, advierte de que en ámbitos urbanos las ratios son muy abultadas y los espacios están muy medidos. Considera que el Ministerio debería hacer obligatorias, no sólo recomendar, las clases de 15 a 20 alumnos. Advierte que la educación presencial es fundamental en todos los niveles.

Critica que Feijóo declarara ante Pedro Sánchez que estaba dispuesto a trasladar los presupuestos de educación a otro destino: "Non é igual que o Ministerio diga que as comunidades autónomas fagan o que lles pareza y en función do que fagan , gasten o que teñan que gastar. Feijóo dixo que él estaba disposto a que os cartos que lle mandaran fosen para outras cousas, é altamente preocupante, un motivo de alarma e o Estado ten que implicarse.



Defiende que es necesario aumentar los profesores en dos etapas. A finales de junio la Xunta realiza recortes en escuelas unitarias y centros del rural que implica reducción del profesorado. Insta a la Xunta a que no recorte lo que hay este año y exige que realice un estudio donde se comprueben las necesidades de incremento de profesionales.