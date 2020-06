Crevillent aprova el projecte tècnic del Parc Nou

L'Ajuntament de Crevillent ha aprovatel projecte tècnic "Obres d'adequació i millora del parc municipal Parc Nou". Aquest projecte, que ha comptat amb els vots a favor de tots els grups polítics excepte del grup municipal popular, prioritza l'accessibilitat i seguretat al parc i inclou la renovació de la instal·lació d'enllumenat, la renovació de la zona de jocs infantils, així com la recuperació dels estanys, entre altres actuacions.

El pressupost d'execució de les obres té un valor estimat de 826.446 euros, ascendint a un milió d'euros amb la incorporació del 21% d'IVA (173.553 euros), comptant amb una subvenció de 412.500 euros per part de la Diputació d'Alacant.

Pleno / Ayuntamiento de Crevillent

A través d'aquest projecte s'adequaran els itineraris per als vianants que s'han vist ocupats o afectats per els arbres o les seues arrels, que limiten les condicions d'ús i la connexió entre les diferents zones, així com diversos trams que compten amb un pendent excessiu i que dificulten el seu ús per persones amb mobilitat reduïda, facilitant l'ús del parc a tots els ciutadans i ciutadanes.

Els vials existents, pavimentats amb grava, s'adaptaran a la normativa d'accessibilitat sent canviats per un paviment dur i continu d'un color que facilitarà la seua integració en l'entorn.

L'Ajuntament pretén potenciar els usos actuals habilitant nous espais i acabant amb les zones "mortes". Així s'evitarà la concentració dels ciutadans en una única zona i es crearan altres espais destinatss a usos complementaris als actuals, possibilitant l'ús divers i simultani del parc.

Per primera vegada s'ha inclòs la perspectiva de gènere com a criteri a contemplar en el disseny i execució del planejament urbanístic. En aquest sentit, s'han adoptat com a principals criteris els aspectes associats a la mobilitat i a la seguretat, tenint en compte el major percentatge de dones en la piràmide de la població crevillentina, i la seua condició d'acompanyant predominant de persones majors, amb mobilitat reduïda, o de xiquets i xiquetes, facilitant l'accés i la mobilitat a persones en cadira de rodes i cotxets de bebé, entre altres.

Quant a la seguretat, s'eliminaran les pantalles visuals per a garantir el control visual del recinte, habilitant al seu torn itineraris alternatius, evitant espais sense eixida i ampliant l'ample de determinats itineraris per als vianants, que permetrà passejar i circular en unes millors condicions. Amb aquestes actuacions es combatrà la sensació d'inseguretat i es podrà compensar la major indefensió de les dones davant possibles conflictes o atacs, una cosa en la qual també repercutirà positivament la millora de l'enllumenat.

Després de molts anys d'inactivitat, es recuperarà a la fi la circulació de l'aigua i el funcionament dels estanys anteriorment existents, incorporant-se a més un "geiser" en la part superior com a element visual i acústic, que augmentarà la presència de l'aigua en el conjunt.

Es preveu el trasplantament de l'arbratge afectat per la nova ordenació dins de l'àmbit d'actuació. S'ampliarà la zona de prada incorporant nou arbratge, triant per a les diverses plantacions els propis de la zona que es troben també en els altres jardins de la població.

El parc comptarà per primera vegada amb jocs infantils inclusius i adaptats per al seu ús per xiquets i xiquetes amb mobilitat reduïda i de diferents edats, distribuïts en diferents àrees per a afavorir la seua integració en el joc.