Comercio de Cee, un comercio con estilo

Comenzamos un percorrido polo comercio e hostalería de Cee. Unha viaxe polo tecido comercial dun concello no que estes sectores teñen un peso importante na economía local.

No noso primeiro paseo pola Vila da Xunqueira quixemos achegarnos a Muebles Fogar para conversar con Arturo Conde. Enfrente do edificio do Concello podemos atopar o xeito de amoblar a nosa vivenda sen ter que afrontar grandes desprazamentos. No 981 74 71 54 podemos contactar con eles e consultar por esas pezas que estamos a procurar.

Perruquerías

Pero o que temos claro é que se queremos darlle un xiro a nosa imaxe, lucir os últimos peiteados ou sorprender nalgún acto social, nada mellor que escoller entre a variada oferta de perruquerías do concello ceense.

Na Praza da Constitución podemos deixar a nosa imaxe en mans de Michael Longoso. En Longoso´s están á última e sobre todo a xente nova xa o ten coma un punto de referencia para completar o seu "look". No 600 00 38 03 podemos reservar cita para poñernos nas súas mans.

Sen sair dese recuncho marabilloso que é a Alameda ceense atopamos tamén á Perruqería Akelarre. Un espazo unisex onde ademais dos servizos habituais, tamén ofrecen esmaltado de unllas, limpezas de cutis, depilacións con cera e fío ou tratamentos con parafina. Eva Martínez é a responsable dun salón de peiteado que podes coñecer chamando ao 649 02 88 80.

Non moito máis lonxe, case enfrente, temos a Perruquería O Paraíso. Dende 2004 ofrecen servizos unisex, con cortes, tintes, manicuras... pero tamén tratamentos de hidratación e reestructurantes, depilacións faciais e corporais... No 600 82 62 47 podedes concertar unha visita con Ana no seu local situado en pleno edificio histórica da vila.

Na rúa da Escola, en dirección ao pavillón de deportes, atopamos a Perruquería Namasté. Cristina e Juan Luis atenden alí e fan auténtica arte coas súas creacións. Entre a súa clientela hai tanto homes como mulleres e dentro de seu amplo catálogo de servizos están os tratamentos de beleza e incluso a posibilidade de facer realidade esa tatuaxe que levas tempo querendo facer. Ademáis podes aproveitar a visita para darte unha (sempre necesaria) masaxe. Podes coñecelos máis no seu Instagram e pechar a túa visita contactando no 699 10 57 19.

En Alvarellos Berrocal, na "praza das palmeiras" atoparás a Perruquería Luz, con Luz Lestón á fronte. Son moitas as mulleres que escollen a Luz para poder ir á moda e tamén numerosos os cativos que confían en Luz para domar os seus remuíños. No seu facebook https://es-es.facebook.com/PeluqueriayEstetica.LuzLeston/ podes comprobar o resultado. No 981 74 74 79 terás a opción de conseguir cita.

Se pasamos pola avenida de Fisterra atoparemos a un auténtico clásico en Cee. A Perruquería Estrella leva dende 1987 prestando atención a súa clientela. A día de hoxe é un espazo unisex onde tamén podemos facer un depilación láser, tan de moda na actualidade e tan necesaria para evitar bagoas coa cera. Co seu toldo azul en plenas "casas baratas" ´forma parte xa da paisaxe no barrio. Para acordar unha visita e comprobar de primeira man o seu bo facer, podemos chamar ao 981 74 59 85 onde nos atenderá sempre amable Alexia.

Nesa mesma rúa tamén atopamos a chamativa Perruquería Lorena. Lorena Caamaño ofrece atención unisex, con posibilidade de facer maquillaxes, manicuras, pedicuras ou limpezas de cutis. O mellor para coñecer o satisfeita que pode sair a clientela logo de pasar polas súas mans é contactar con Lorena no 660 91 57 11.

Na propia Avenida de Fisterra, no 126 case na saída da Vila, podemos acudir a Perruquería Por Ti. Ademáis dun completo servizo para homes e mulleres, no seu facebook https://www.facebook.com/PorTiPeluqueria/ destacan a capacidade que teñen para traballar con moito tino o deseño de cellas. Tratamentos antienvellecemento e interesantes ofertas periódicas formar parte da súa oferta. Para coñecer o gran traballo de Delia, podes contactar no 666 65 70 10

Detrás da piscina municipal atopamos a Perruquería Cyla, unha aposta segura que buscamos tanto un peiteado para unha voda, como unha depilación, unha manicura ou unha maquillaxe especial. Obviamente ofrece un servizo unisex e que podedes desfrutar deixándovos facer por Mónica Cives no 981 70 62 76.

Unha ubicación clásica en Cee é a rúa da Pena. Nela está ubicada a Perruquería Marisol e alí está a súa propietaria dende 1990 facendo arte cos seus peiteados. Tintes, permanentes, cortes, manicuras, mechas... e tamén posibilidades para que o público masculino poida estar á moda. No 687 52 12 78 podes reservar turno.

O Centro Comercial FinisTerrae acolle a Beauty Center, un lugar que tanto pode crear un dos peiteados de última moda como afrontar un corte clásico para aqueles e aquelas que non queiran arriscar. Ademáis é un completo centro de estética onde Marisol atende sempre co sorriso nos beizos. Podedes comprobalo acudindo alí ou pechando unha cita previa no 981 74 60 04.

Sen sair dese recinto atopamos tamén A Barbería. Como seu nome indica, alí David Rodríguez e o seu equipo se encargan non so de deseñar os mellores peiteados senon que tamén deixa impecables as barbas, agora tan de moda. No 644 53 38 87 teredes opción de reservar asento e deixarvos nas mans dunhas mans expertas.