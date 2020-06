Esta semana me había propuesto no hablar de la epidemia, ya que son muchas semanas con el mismo tema y da la impresión que no existiese ningún asunto más, pero es del todo imposible, sobre todo cuando te enteras que en estos casi tres meses han dejado de funcionar los consultorios locales en Castilla y León.

Seguramente es una medida de carácter sanitario, pero creo que está teniendo consecuencias muy graves. A este hecho se suma que, hasta hace poco tiempo, se alentaba a la población a que no acudiésemos a las urgencias sanitarias con el doble objetivo de no colapsarlas y el de evitar un alto riesgo de contagio del coronavirus.

Con estas premisas no es de extrañar que el número de fallecimientos, en el tiempo que llevamos de pandemia, se haya visto incrementado, con respecto a años anteriores, en más de 40.000 personas. Estoy convencido de que una gran parte de ellas se han debido al covid-19, pero como no había o no se quería o no se podían hacer las pruebas necesarias, nunca sabremos con seguridad cuál ha sido el número real de muertos por esta causa y más aún cuando se usa un método de conteo oficial que nadie es capaz de entender.

A la par, estoy seguro de que una parte muy relevante de esa cifra se debe a miles de personas con otras patologías que no han recibido la atención adecuada. En muchos casos porque sólo han recibido, en la mejor de las situaciones, una atención telefónica y, en otros muchos, porque no se atrevían a acudir a un centro sanitario por el miedo al posible contagio.

Como ya dije en otra firma, ya no es sólo el hecho de que muchas personas se nos hayan ido, sino también de la forma en la que lo han hecho, en la más absoluta soledad y sin poder recibir, tanto los fallecidos como sus familiares, el acompañamiento de su entorno cercano. Por eso me parece que tenemos que revisar en profundidad nuestro modelo sanitario, si queremos que de verdad esté en la élite mundial y que nunca más se produzcan los fallos que hemos detectado en esta crisis.

Desde Europa se están anunciando una lluvia de millones de euros y esto puede permitir una oportunidad de oro para reorientar y fortalecer todo el conjunto del sistema de bienestar social que tenemos en este país. A mi entender, creo que una gran parte se debe gastar en el ámbito sanitario, dotándole de más y mejores recursos humanos y materiales, modificando la estrategia de actuación ante emergencias, etc. También hay que fortalecer, con ese dinero, nuestros servicios sociales, que han quedado muy heridos, especialmente las residencias de mayores. Por supuesto, es necesario invertir en el sistema educativo para proporcionar a los profesionales la mejor preparación posible y también como vehículo para fomentar la responsabilidad individual de los ciudadanos. Por último, otra parte de ese dinero se debería destinar a incrementar la investigación, el desarrollo y la innovación, ya que más vale prevenir que curar.