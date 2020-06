Zubeldia: "Serán once partidos a vida o muerte"

Igor Zubeldia tiene mando en plaza. A pesar de la vuelta de Asier Illarramendi, será complicado que alguien le quite del once inicial en la sala de máquinas. El azkoitiarra se congratula del regreso del capitán, no descarta jugar a su lado, y habla de “once partidos a vida o muerte” por la Champions.

-Vuelta contra Osasuna. “Partido bonito, un Derbi, aunque la pena que las gradas estén vacías, pero no debemos preocuparnos de eso, ni de lo que puedan hacer ellos, si nos centramos en nuestro trabajo, podemos sacar adelante el partido dando nuestro nivel”.

-Maratón de partidos. “Al final será importante recuperar de un partido a otro, tenemos un gran equipo, todos los jugadores estamos disponibles y en ese sentido estamos tranquilos. Todos estamos preparados, el que salga dará el nivel, y a ver si va todo bien”.

-Sin público. “La verdad que los aficionados nos han dado mucho pero ya tenemos la prueba del partido de Eibar. Al final entrenamos todos los días sin gente y lo que tendremos que hacer es un poco más de esfuerzo para activarnos, creo que la clave será eso mentalizarnos más y mejor, activarnos cuando antes para meternos bien y rápido con intensidad en el partido”.

-Vuelve el capitán. “Estamos todos muy contentos con la vuelta de Illarramendi, por suerte ya está con nosotros, porque le da mucho al equipo, yo estoy preparado para jugar con él o con cualquier otro jugador, pero eso tendrá que ser Imanol el que decida qué es mejor para cada partido”.

-A Osasuna se le ha ganado dos veces esta temporada. “Cada partido es diferente, y espero el Osasuna de siempre, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y debemos intentar salir fuertes y al ataque, porque ellos son muy intensos, y a ver si puede salir bien”.

-Compatible con Illarramendi. “Vosotros le dais más importancia a si somos compatibles o no, yo no le doy mucha importancia solo me centro en hace mi trabajo, será labor de Imanol decidir quién son los mejores jugadores para cada partido”.

-Exigencia alta. “Yo creo que la clave va a estar en la fase de recuperación y meternos de lleno en cada parido, para estar fuerte e intensos fuertes, pero tenemos un gran equipo y no estoy preocupado por la carga de trabajo”.

-Champions. “Los rivales más duros en esa lucha serán todos, tenemos once finales para luchar por ese objetivo, nos imaginamos tener esta opción pero sabemos que va a haber partidos muy complicados para conseguir mantener ese puesto y lograr el objetivo de la Champions”.

-Calendario exigente. “Muy exigente para nosotros, pero nosotros sabemos que tenemos que estar bien en cada partido y desde el domingo va a ser duro conseguir sacar los tres puntos en cada partidos. Pero estamos muy enchufados y motivados y tenemos la posibilidad de terminar bien, que es lo que queremos”.

-Miedo a contagio. “La palabra exacta no es miedo, tenemos respeto a esa cosa, pero si seguimos bien todas las normas no tiene porque pasar nada, y veremos día a día qué va pasando, por ahora no ha pasado nada y esperamos que de aquí en adelante siga igual y todo vaya bien”.

-Final de Copa con Público. “Personalmente prefiero que se juegue este año y con público. Pero está complicado. Teniendo en cuenta que es una fiesta, lo mejor es ya jugarlo con público el año que viene cuando se pueda”.