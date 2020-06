Cantabria no abrirá la movilidad a Euskadi el 15 de junio

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha anunciado que no se abrirá la movilidad a los ciudadanos del País Vasco el 15 de junio, como se había planteado, porque así lo recomienda un informe de la Consejería cántabra de Sanidad ante los brotes de la covid-19 registrados en Euskadi. Aún así no ha descartado que esa apertura se produzca antes del 21 de junio, cuando finaliza el estado de alarma, y se adopte durante la próxima semana. "Vamos a esperar un poco y a ver si podemos intentar el viernes (19 de junio)", ha añadido.



Revilla ha explicado que ha comunicado ya esta decisión al lehendakari, Íñigo Urkullu, y al presidente de Asturias, Adrián Bardón, con el que ha hablado esta mañana y también le ha informado que la comunidad autónoma vecina tampoco abrirá a la movilidad a otras regiones el 15 de junio.



La decisión de no abrir Cantabria a la movilidad ha sido acordada por Revilla tras ser consultado el Consejo de Gobierno de la región, reunido esta mañana y del que ha informado el vicepresidente, Pablo Zuloaga, y que ha analizado el informe de Sanidad que explica que la evolución de la pandemia ha sido buena en la comunidad autónoma y también en las vecinas, pero recomienda no abrir por los últimos brotes detectados en el País Vasco.



Revilla ha reconocido que "todo estaba preparado" para abrir el lunes, 15 de junio, el paso entre el País Vasco y Cantabria y que era "la voluntad" del lehendakari y la suya, además de La Rioja y de Aragón, ha dicho. Sin embargo, ha señalado que ha tenido que ser responsable ante el informe de su Consejería de Sanidad que indica que la evolución de la pandemia ha sido buena tanto en Cantabria como en el País Vasco, pero los brotes de la covid-19 detectados en hospitales de Euskadi recomiendan no abrir, en concreto por uno de esos brotes cuyo origen no está localizado.



Revilla ha dicho que el pasado domingo anunció esa posibilidad de abrir la movilidad porque "no había mucho más riesgo" ni iban a cambiar "muchos las cosas" con ese adelanto una semana, si el 21 de junio -cuando finaliza el estado de alarma- se va a poder circular entre todas las comunidades autónomas, algunas de ellas incluso sin pasar por la fase 3. "Eso es más riesgo que unir dos comunidades que están en la misma fase y con datos iguales", ha considerado Revilla, quien insiste en los "muy buenos datos" de evolución de la covid-19 en Cantabria y el País Vasco, a pesar de los nuevos brotes, así como en La Rioja o Asturias.



Revilla ha recalcado que la responsabilidad es la que le ha llevado a tomar esa decisión, pero ha advertido de que la población tiene que prepararse "para convivir con el virus, porque va a haber contagios". Ha considerado que lo que no se puede parar es la economía, porque "es insostenible un país si no hay actividad económica", y ha avisado de que "el virus económico será peor que el sanitario". Por ello, ha subrayado que hay que "procurar recuperar el verano de alguna manera" y, en este sentido, ha apuntado la importancia de abrir la movilidad entre Euskadi y Cantabria por los miles de vascos que viajan a la comunidad, en la que ha recordado que también tienen sus segundas residencias.



"El presidente acierta a la hora de no abrir la movilidad en este momento", ha valorado el vicepresidente regional en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la que ha incidido en la responsabilidad con la que ha actuado el Ejecutivo regional "anteponiendo la seguridad de las personas". Y en la que ha insistido en su mensaje de "prudencia", porque, aunque ha recordado que los datos acompañan a Cantabria, ha abundado en que "todo depende de nosotros", porque el "riesgo cero no existe".



Por ello, ha reiterado la necesidad de utilizar mascarillas, de mantener la distancia social y de reforzar la higiene de manos. "Eso será garantía de que llegaremos a la 'nueva normalidad' de la mejor manera", ha concluido Pablo Zuloaga.