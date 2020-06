La brasileña Thayanne Nogueira se compromete con el CB Lanzarote Zonzamas

El CB Lanzarote Zonzamas sigue preparando la plantilla para la próxima temporada donde ha puesto las vistas en la disputa de la fase de ascenso. Para ello, el club presidido por Manuel de León sigue trabajando conjuntamente con el cuerpo técnico para confirmar las integrantes de la plantilla que se continuarán, así como reforzar diferentes puestos con jugadoras que porten un plus al equipo.

En este rol entra la brasileña Thayanne Nogueira, jugadora zurda que juega en las posiciones de lateral y extremo derecho nacida en Rio de Janeiro en junio de 1992 y con una dilatada experiencia en el extranjero. Ha jugado en la liga noruega con el Levanger, en la española con La Roca y en la surcoreana con el Busan, a parte de hacerlo en los clubes brasileños de Blumenau y Santo André.

Después de deshechar varias ofertas, “opté por el CB Zonzamas, porque vi en el equipo mucha determinación y organización”, explica la jugadora. “He sido bien recibida desde el primer momento y en algunas conversaciones, identifiqué el enorme deseo de trabajar duro, en serio y, lo principal, me parece ser más que un club, una familia.”, matizó la brasileña.

La jugadora confiesa que tiene “la intención de contribuir al equipo, con mi mejor esfuerzo, con mucho entrenamiento, determinación, experiencia, fuerza de voluntad y cualquier otra cosa que el club necesite”, aportando toda la experiencia que le da el haber jugado en cuatro ligas tan diferentes. La extremo confía en que haya “mucho compromiso, trabajo duro, seriedad y lo más importante, mucha alegría, porque si jugamos felices, el resultado será una consecuencia”.

Por último, sobre el club reconoce que “tuve mi primer contacto este año, visité sus redes sociales y pude ver que es un club organizado, competente y personas dispuestas a trabajar duro para lograr resultados increíbles” y sobre la isla “ confieso que no la conocía, pero por lo que pude investigar, me parece un lugar hermoso y encantador que espero conocer”.

Juan Rivera, el entrenador del equipo de División de Honor Plata, explica que 'Thay' es “una jugadora con unas cualidades físicas muy buenas, condiciones técnico tácticas que necesitábamos en el lateral derecho y creo que será un aporte de fuerza importante tanto en ataque como en defensa”. El técnico espera que “aporte toda su experiencia pero también todas esas ganas que tiene de demostrar lo que vale. La he visto jugar y demuestra con su juego que cada partido es una final que hay que luchar hasta el pitido final”. Por último, el entrenador deja muy claro que “en este club no solo van a jugar, sino que vamos a estar en lo más alto siempre que vayamos a por todas, no es el momento de dudar, sino, de remangarnos y luchar por el sueño de jugar nuestra primera fase”.

El presidente del club, Manuel de León, matizó sobre la jugadora que “me sorprendió su polivalencia en el extremo y lateral y su condición física demostrando ser una buena finalizadora en el lanzamiento”, agradeciendo a la jugadora las ganas por venir porque “siempre puso mucha ilusión en unirse al proyecto y eso ayudó bastante”. La jugadora estará en Lanzarote en los primeros días de agosto, que es cuando el club tieneprevisto comenzar la pretemporada.