Numancia y Frosinone se unen para mandar un mensaje de optimismo

El C. D. Numancia lucirá en su camiseta la frase en italiano Andrà tutto bene, que en español significa Todo va a ir bien, para llevar al mundo un mensaje de esperanza e ilusión, con el claro objetivo de superar unidos la crisis sanitaria y social que ha provocado en el planeta el COVID-19.

Este mensaje de superación, alegría e ilusión colectiva a través de algo tan global como es el fútbol ha sido diseñado por Initiative, agencia de medios del grupo IPG Mediabrands, y viene acompañado por el hermanamiento con otro equipo italiano de fútbol, el Frosinone Calcio –equipo de la Segunda División de Italia y localizado cerca de Roma-, uniendo el mensaje con un país que, al igual que España, ha sido fuertemente sacudido por el Coronavirus.

Más de 2.000 años después del nacimiento del mito de Numancia y de la resistencia de un grupo de celtíberos ante el ejército más grande del mundo, el Imperio Romano, se recupera con esta acción el símbolo de la épica de la resistencia, ahora actualizado por una épica de complicidad entre numantinos y romanos, con el Frosinone como partícipe.

El Numancia portará el mensaje en italiano y el Frosinone lo hará en español, protagonizando un nuevo hito en la comunicación, intercambiando dos mensajes de optimismo entre dos equipos de fútbol hermanados por una cadena de ilusión que pretende, de forma solidaria, llevar el optimismo a la sociedad de todo el mundo.

Moisés Israel, presidente del C. D. Numancia, ha querido agradecer el entusiasmo de la agencia de medios Initiative: “su profesionalidad y creatividad han hecho posible este proyecto. Gracias a todo el grupo IPG Mediabrands por estar con nosotros en el primer eslabón de la cadena de ilusión”.

Según el presidente numantino, “desde Soria -y desde nuestro C. D. Numancia- queremos iniciar una cadena de ilusión, siendo su segundo eslabón el equipo italiano Frosinone Calcio. Nuestra esperanza es que el mensaje Andrà tutto bene o Todo va a ir bien llegue a los 5.000 millones de personas que siguen el fútbol”.

“Hemos lanzado invitaciones a casi todos los idiomas del mundo a través de clubes de fútbol en distintos territorios, desde China a Indonesia, desde Qatar hasta Colombia. Ha llegado el momento que desde los clubes aportemos optimismo al mundo. ¡¡Ojalá lo consigamos!!”, destaca Moisés Israel.

En palabras de Luis Esteban, Director General de Initiative: “en un mundo tan competitivo, es un hecho sin precedentes que el C. D. Numancia ceda su principal activo, el frontal de su camiseta, para un proyecto tan ilusionante. Sin duda, el C. D. Numancia está haciendo historia en el futbol español, y porque no soñar, también en el futbol mundial. Desde Initiative, es un verdadero privilegio formar parte de esta increíble historia”.

“En un momento como el actual de crisis, repleto de angustia, tristeza y miedo, queríamos dar protagonismo a un concepto que para nosotros significa mucho y que está en el ADN de nuestra compañía: el hermanamiento. Hermanamiento es volver a estar juntos, conectados, es compartir unos valores, apoyarse los unos a los otros, esforzarse y resistir para ganar, porque juntos llegaremos más lejos”, afirma Alfonso García-Valenzuela, Chief Innovation Officer de IPG Mediabrands. “Utilizamos el fútbol como palanca de transformación. A partir de un simple mensaje en la equipación del C. D. Numancia, el Andrá tutto bene, creamos la primera cadena de ilusión mundial, un movimiento abierto a todos para llevar el optimismo, la esperanza y la sonrisa a toda la sociedad. Hermanamos clubes y aficiones de todo el mundo para intercambiar mensajes de optimismo en los idiomas de los diferentes países”, añade García-Valenzuela.

España, Italia y el resto de países afectados por el Coronavirus deben saber que Todo va a ir bien y que, cuanto más unidos estemos, mejor pararemos a este virus. Además, este mensaje solidario es también una declaración de intenciones para el resto de clubes de fútbol y del resto de deportes, profesionales o aficionados, para que participen del mismo y lo incluyan en sus equipaciones. El logo en el respectivo idioma se podrá solicitar a través de la web del C. D. Numancia: https://www.cdnumancia.com/andratuttobenne

La cadena comenzará con el mensaje en italiano, y según pase el tiempo en cualquier otro idioma con los equipos con los el C. D. Numancia pueda hermanarse alrededor del mundo.

Después de 2000 años, Numancia decide abrir sus puertas al Imperio Romano, compartiendo un sentimiento mutuo de resistencia y pasión por la libertad que supera cualquier frontera. Como narra su historia: “Resistir es ganar”.

Andrá tutto benne. Todos sabemos que somos más fuertes si compartimos nuestras fuerzas.