Al Japó l'efecte 'Kubo' té més impacte que 'El Clàssic'

Avui torna la Lliga i el Barça jugarà dissabte al camp del Mallorca, un equip que és molt seguit al Japó gràcies al gran impacte que té l'efecte del futbolista Take Kubo. El futbolista va crèixer a la Masia, però amb la sanció de la FIFA va haver de marxar i ara juga al Mallorca, cedit pel Reial Madrid. Per parlar sobre la figura de Take i el seu impacte internacional, avui ha passat pel 'Què t'hi Jugues!' Iván Codina, el director de La Lliga al Japó i en gran part del continent asiàtic.

Sobre l'impacte de Kubo

"L'impacte ha estat molt gran, estem parlant que en els últims tres anys La Lliga havíem crescut de forma molt exponencial en el mercat del Japó, i aquest últim any, amb l'efecte 'Kubo' fins i tot hem passat a la Premier League" .

"Dels 10 partits més vistos que ara mateix tenim de la Lliga al Japó, 8 són del Mallorca i el més vist és el Mallorca - Vila-real que es va jugar a les 12 del migdia a Espanya i en el qual Kubo va marcar un golàs i va fer un gran partit (més vist que el Clàssic). Això et dóna una idea de l'impacte que té realment l'efecte Kubo, que és molt semblant al què tenim amb Wu Llei i l'Espanyol a la Xina ".

"És clar que el fet de ser un jugador japonès impacta directament amb la preferència dels fans japonesos de quin equip volen seguir. Vam veure el mateix amb l'Eibar quan Inui en la seva primera etapa va arribar a jugar al club armero; de la nit al matí l'Eibar es va convertir en el tercer equip més seguit de la Lliga al Japó, un equip d'una ciutat de 27.000 habitants. Això et diu alguna cosa del modus operandi que tenen els seguidors japonesos de com segueixen als seus equips favorits en funció de si hi ha un jugador japonès jugant amb ells ".

"El jugador té un potencial molt gran; a nivell esportiu estem parlant d'un noi de 20 anys que ja és el líder de la selecció japonesa i amb un llarg recorregut; i a nivell comercial el que comporta és una marca ja per si sol, representant el mercat japonès ".

"Ha estat una pèrdua sensible per al FC Barcelona, a la fi estem parlant d'un jugador format al club. Aquí a Àsia moltes vegades tenim jugadors que tenen moltíssim potencial, però que quan arriben a Europa, o en aquest cas a Espanya, es perden pel camí perquè els costa molt aclimatar-se a les condicions. Take Kubo en aquest cas ja estava completament aclimatat, un noi que fins i tot jo he parlat amb ell i parla un català potser més correcte que jo".

Importància del mercat asiàtic i japonès per a la Lliga

"Si parlem del Japó, estem parlant d'un país que té gairebé uns 130 milions d'habitants. És un mercat molt madur on sempre s'ha apostat per la innovació i estem d'acord que és un mercat líder dins del que és el continent asiàtic . També hem de tenir en compte que al Japó tenen una passió desmesurada per tot el que és la marca Espanya, els encanta la cultura, l'idioma, el flamenc, la cuina i com no el nostre futbol. Llavors és molt important per a nosaltres i és molt més fàcil el poder vendre el nostre producte ".

"A nivell comercial estem parlant d'un mercat que té un potencial enorme, amb moltes empreses líders a nivell mundial en el seu sector i que fa que siguin potencials patrocinadors per a la Lliga en algun moment, alguna cosa que també és molt important per a nosaltres a l'hora de fer una recerca d'oportunitats comercials ".

El creixement de Madrid i Barça al Japó

El Madrid tenia 293.000 seguidors en el seu Twitter japonès abans del fitxatge de Kubo. Ara acumula 376.000. Contrasta amb el Barça, que abans que se li escapés tenia 252.000 i ara, 296.000. Abans de l'arribada de Kubo només hi havia 40.000 seguidors de diferència, una distància que s'ha duplicat en un any, fins a arribar als 80.000, tot i que el Barça també va fitxar un futbolista nipó, Hiroki Abe.





Opinions al ‘Què t’hi Jugues!’

Antón Meana: “El año pasado, en la pretemporada que estuvimos con el Madrid en Canadá i Estados Unidos, seguían la pretemporada del Madrid más medios de comunicación de Japón que de España. No entendían porque Zidane no le ponía, ellos consideran que Kubo está preparado ya para jugar en el Barcelona o el Madrid. La decisión de mandarle a Mallorca es para tenerle cerca, controlado y creciendo en La Liga. Yo creo que le quedan por lo menos un par de años para volver al Madrid. El impacto es tremendo y el club lo sabe y están muy contentos con la jugada estratégica de fichar a un jugador muy bueno y que encima es tan mediático en Asia”.

Bruno Alemany: "A mi em sembla un futbolista que és veritat que encara s'ha de desenvolupar, que dependrà molt de l'exigència que tingui amb ell mateix, d’aquest caràcter que fins ara molts jugadors asiàtics no han mostrat quan han anat a Europa d’intentar voler ser el millor, perquè té condicions que es demanen molt al futbol d’avui dia, aquesta capacitat en l’1 contra 1 i fins i tot de cara a porteria. Em sembla un jugador amb marge de millora però que pot arribar a fer moltes assistències i molts gols".

Àlex Delmàs: "A mi em sembla molt bo. Estic d’acord que no és un jugador encara fet, però és molt bo. Quan parles de Barça, de Madrid, d’aquests equips, sempre hi ha un punt que tu no saps per on anirà. És a dir un jugador, pot ser molt bo, pot ser boníssim i pel que sigui doncs tenim exemples de no acabar de funcionar. Però Kubo té tots els ingredients i això és indispensable. Per mi és una gran errada perquè si algun dubte hi ha a l’hora de quedar-te un jugador jove, que et demana diners, etc... és que no puguis recuperar aquest cost, però en el cas de Kubo, per tot el que esteu explicant, és que a més això està cobert. Veurem fins on arriba però jo crec que té molta qualitat".

Jacinto Elá: "En el cas de Kubo, el Barça el va deixar anar per temes econòmics, no sé si van mesurar l’impacte que tenia, però també és que el Madrid és molt atractiu pels jugadors de futbol i crec que per això va escollir aquesta opció. Jo crec que sí que pot triomfar a un equip com el Barça o el Madrid perquè té qualitats que no tenen tots els jugadors i el més important és que té capacitat de millora. A més hi ha una generació de jugadors que estan per davant que començaran a retirar-se d’aquí a res i ell és molt jove i pot liderar a un grup de jugadors molt important”.