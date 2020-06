Alcoy crea la plataforma cultural INDUSTRI.ART

INDUSTRI.ART naix amb la voluntat d’oferir una eina de treball més als artistes de les arts plàstiques locals per tal de visibilitzar el seu treball i de posar-ho a l’abast dels possibles interessats en la seua adquisició. La Regidoria de Cultura ha treballat durant el confinament per a incorporar, de moment, més de 100 artistes de diverses disciplines: pintors, il·lustradors, vídeo-artistes, escultors, ceramistes o dissenyadors, entre altres. La incorporació de noves i nous professionals està sempre oberta. Els interessats podran sol·licitar-ho a través de cultura@alcoi.org. Aquesta aposta municipal està englobada dins del Pla Reactiva Alcoi per al teixit cultural que suposarà una inversió global de 200.000 euros per als diferents sectors culturals.

INDUSTRI.ART veu la llum com una plataforma que vol jugar un paper important dins de l’acurada reinvenció de la indústria artística. Una reinvenció que aportarà noves formes de donar a conéixer totes les creacions plàstiques tant en les xarxes com en les noves iniciatives digitals. La plataforma també es complementa amb les accions convencionals de circuits artístics com són les exposicions, l’activitat de les galeries, la difusió a través de comissaris i crítics d’art o el moviment de peces a través de les figures dels marxants.

INDUSTRI.ART du associada, paral·lelament, una sèrie de tallers i activitats orientats a l’adquisició d’habilitats en aspectes com la promoció i la potenciació personal, l’elaboració i el finançament de projectes, la gestió econòmica o aspectes de legislació i mecenatge, per posar alguns exemples. També oferirà un canal d’informació especialitzat en concursos, beques de formació o residències.

A més a més, des de la Plataforma no solament es dóna suport a les i els artistes sinó que les i els teòrics, investigadors, curadors i promotors culturalstenen també un espai per a poder donar difusió a tot el seu treball i al fruit de les seues investigacions.

Aquest projecte compta amb el suport explícit de la Comissió d’Arts Plàstiques de l'òrgan de participació cultural de la ciutat, el Consell de Cultura. Des de la comissió es considera la creació d’aquesta eina difusora com a un excel·lent recurs per a tots els artistes i professionals de les Arts Plàstiques i Visuals, demostrant la preocupació de l’administració pública per la cultura local.

El regidor de Cultura, Raül Llopis, explica que "a través d’INDUSTRI.ART, els i les nostres artistes plàstiques tindran una finestra oberta a les xarxes, dinamitzada per tot el conjunt que la forma. S’ha de tenir present que l’artés una activitat que genera economia, tot allò que es mou al seu voltant crea un circuit important que ara, simplement, ha de canviar de format".

La Regidoria de Cultura de la mà dels i les artistes locals ha estat reflexionant per a reactivar i impulsar les arts plàstiques locals, en un moment de crisi però també de canvi i oportunitat. Llopis afegeix: "A Alcoi, tenim la sort de tindre una gran quantitat i qualitat de representants de les arts plàstiques. Reflexionant per a reactivar el teixit cultural, han aflorat febleses del sector cultural de l’art i també noves oportunitats que aquesta crisi ens ha posat damunt la taula. Amb aquesta plataforma volem crear estructures de coordinació i creixement dels professionals, accés il·limitat als mitjans electrònics per a la difusió, la promoció i venda de productes d’art, suplir la mancança d’assessorament legal i les dificultats d’accés als circuits expositius més rellevants. Tots ells són reptes amb els quals es troba el sector en Alcoi que INDUSTRI.ART vol abastir".

Sobre la marca INDUSTRIA.ART

El logotip creat per a la nova proposta alcoiana del món de l'art és un treball altruista i desinteressat de Pepe Valiente, de l’empresa Branz Studio, especialistes en creació de marques. La possibilitat d’utilitzar el domini .ART en la web fa que la marca siga memorable i que subratlle el seu valor principal d’eina electrònica. La tipografia original del logo s’ha realitzat basant-se en lletres de diversa maquinària del segle passat. El logotip complet INDUSTRI.ART ve acompanyat d’una taca circular que emmarca la paraula ART. Aquesta última part s’ha creat a partir d’una acció col·laborativa que ha comptat amb la complicitat de totes les persones participants, les quals aportaven la seua taca de color o textura, deixant així la seua empremta.

Capítol 35 de Tragaluz

Raül Llopis, regidor de Cultura; Gilberto Dobón, de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament d' Alcoi i Pepe Valiente, dissenyador encarregat de la marca de INDUSTRI.ART han estat en Tragaluz exposat els detalls d'aquesta iniciativa.