Con la venia Juanma

Estamos ya inmersos en la fase III de la desescalada, encaminándonos alegremente hacia la mal llamada 'nueva normalidad' (si es nueva no es normal, y si es normal no es nueva). Hemos pasado un confinamiento que se nos ha hecho una cadena perpetua vivida sin atender a otros problemas que son realmente una amenaza. Hablo del alga asiática' que lleva ya muchos años reproduciéndose sin control por todo el fondo costero acabando con las especies autóctonas, causando un auténtico desastre medioambiental de imprevisibles consecuencias futuras.

Y claro, eso es una cadena, el alga desplaza a otras algas, estas son alimento de ciertos peces, dejan de comer, desaparecen otros peces... así y mientras los propágulos vegetativos y monosporas asexuales de esta alga asiática -llegada en los grandes barcos que fondean en la Bahía de Algeciras- se propagan. Los valores medioambientales se van a la mierda y con él, los recursos socioeconómicos de los territorios.

Así llevamos años, y a muchos solo les preocupan que alejen a los turistas, pero es que desde hace meses los pescadores no pescan peces, pescan solo algas y hasta la fecha estas algas no se comen (si se comiesen ya habría listos haciendo ganancias). Y esto parece no importar a las administraciones que se arrojan el alga como si de una pelota se tratase sin que aborden la solución al problema.

El pasado febrero el Gobierno presentó a la Comisión Europea de Medio Ambiente la documentación establecida para la inclusión en el Catálogo Europeo de Especies Exóticas Invasoras a la Rugulopteryx Okamurae. Ayer el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, junto el Director General de Biodiversidad, y el Subdelegado del Gobierno de España en Cádiz, José Pacheco, participaron telemáticamente de una reunión con miembros de la Mesa Ciudadana sobre el Alga Invasora (en la que no ha querido estar el Partido Popular) y aunque el asunto va más lento de lo que debiese, se concluyó que el expediente culminará en breve, y que de manera paralela se trabaja en la constitución de la mesa técnica que perfilará estrategias para la gestión de la especie invasora de la que podrían formar parte: representantes de los ayuntamientos afectados además del Ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Andalucía y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Se trata de un gran paso, porque ya no valen medias tintas y sean quienes sean y sea como sea, hay que dar con una solución y restablecer el equilibrio natural. Por lo pronto se debería de atender esa petición de pagar a los pescadores el kilo de algas recogidas. Favoreciendo así, la limpieza del litoral y ayudando al maltrecho sector. También atender a investigaciones para su aprovechamiento cosmético o farmacéutico.

Porque si hacemos de la invasión de algas, un negocio rentable para la empresa privada, tengan por seguro que esa alga jamás desaparecerá de nuestras costas, sino que se reproducirá, ofreciendo ingentes beneficios a unos pocos y sumiendo en la pobreza a muchos.