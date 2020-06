Las discotecas podrán abrir sus terrazas en Galicia antes del 1 de julio

Los locales de ocio nocturno, tras muchas idas y vueltas, podrán volver a la actividad en breve en Galicia. La Xunta permitirá que las discotecas y los locales de copas abran sus terrazas antes del uno de julio, la fecha marcada por el gobierno para la vuelta a la actividad de estos negocios siempre sin pista de baile. La próxima semana tienen nueva reunión para negociar los aforos. En este sector trabajan 30 mil personas. Intentarán que se abran las pistas de baile en el menor tiempo posible.

En las últimas horas se reunían con el vicepresidente de la Xunta que se ha comprometido a buscar el encaje jurídico para agilizar la medida. No compensa económicamente abrir las terrazas pero no pueden permitir, dice, que se duerma el sector. Exigirán, eso sí, que se cumplan las normas con sus vigilantes de seguridad. Luís Diz, Presidente de Galicia de noite, reconoce que el futuro del sector está en juego: “Vendo ocio, pero no soy un temerario y no voy a permitir que la gente se salte las normas, porque está en juego el futuro del sector.”

El sector ha desarrollado una guía que exige la mascarilla a todo el mundo que esté en sus locales porque es inviable mantener una distancia de metro y medio en su ramo de actividad.