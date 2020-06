Críticas del SEP sobre la gestión de la crisis en la residencia y respuesta del gobierno de Dénia

El Sindicato de Empleados Públicos de la Comunitat Valenciana propone un plan integral de inversión y modernización de la Residencia y Centro de Día de Santa Llúcia de Dénia, valorado en alrededor de un millón de euros.

El delegado de la sección sindical en el Ayuntamiento dianense, Andrea Pastor Zorita ha sido el encargado de detallar este plan integral, basado en seis grandes ejes.

El primero, el compromiso por la gestión pública de la residencia. El segundo, la elaboración de un proyecto de medicalización de la residencia, con la realización de ciertas reformas estructurales del edificio. El tercer eje es la reclasificación profesional y el refuerzo de plantilla, con una plaza más por cada categoría profesional. En total, 12 plazas de nueva creación. El cuarto eje es un proyecto de humanización de los cuidados. El quinto, la incorporación de las NNTT, con una red wifi libre propia del centro. Y el último eje es la creación de un centro de investigación en dependencia, geriatría y gerontología.

Críticas

Además, Pastor Zorita ha aprovechado para realizar una serie de críticas y reclamaciones. Y es que para el delegado sindical del SEP quienes no han estado a la altura, en la gestión de la crisis de la COVID-19, han sido los políticos.

Señala no se han pagado las horas extras realizadas, "han dicho que si les devolverán un día por otro entre semana", pero no habrá compensación económica. Ni tampoco se ha pagado ninguna disponibilidad.

El delegado del SEP también indica que no se les reconoce la peligrosidad, y apunta que "hay más de 100 trabajadores" del Ayuntamiento que cobran este plus, pero ninguno de la residencia.

Otro aspecto denunciado es que ya no se lavan los uniformes de los trabajadores de la residencia, desde este mes, en la lavandería del centro.

También critica que "han quitado de un tirón" a los seis refuerzos de plantilla, a fecha 1 de junio. Y apunta que "estamos en desescalada y que en algunas cosas requiere más trabajo que la fase propia de confinamiento, pero los han quitado de golpe".

Pastor Zorita lamenta que no se hayan hecho pruebas PCR a todos los trabajadores, ni a todos los residentes. Y señala que no entenderlo "cuando ahora, en Dénia, hay una máquina de PCR" (en referencia a la donada al hospital capaz de realizar 100 test cada 4 horas). "No se han hecho", apunta, "cuando es un compromiso de la Conselleria".

Y por último, critica que se están quedando sin EPIs. Al respecto, explica que Conselleria "ha pedido que debemos tener un stock para septiembre, y están guardando para aquella época, pero de guantes quedan tres o cuatro cajas".

Respuesta del equipo de gobierno

La concejala del Mayor, Elisabet Cardona ha respondido, para esta redacción informativa, a estas declaraciones.

Respecto a las horas extras, afirma que, desde el primer momento, se les explicó que no se les compensaría económicamente, sino con días libres. Es más, la edil asegura que el 87% ya se ha compensado.

En cuanto a la disponibilidad, Cardona señala que se trata de un plus según la nómina de cada trabajador, y el que lo tiene lo cobra. Y añade que el equipo de gobierno está trabajando en realizar un "agradecimiento a los trabajadores, antes de que finalice el año".

Sobre el plus de peligrosidad, la concejala recuerda que se trata de una reivindicación antigua. Pero indica que los únicos que la tienen reconocida son los agentes de policía local.

Sobre la limpieza de los uniformes, la edil explica que nunca se han lavado en el centro. Pero con motivo de la pandemia de la COVID-19, como medida de precaución y seguridad se decidió que los uniformes no salían de la residencia y se lavaban aquí. Sin embargo, iniciada la desescalada se ha vuelto al funcionamiento habitual. Cada trabajador se lleva su uniforme y se lo lava en casa.

En cuanto a los refuerzos, Cardona asegura que sigue habiendo y se está aprovechando para cubrir esos descansos dobles y días libre de los trabajadores.

Sobre las pruebas PCR, la concejala explica que se han realizado cribados a los usuarios y a los trabajadores, así como test en sangre, y si se ha producido alguna duda de contagio se ha derivado al trabajador al Hospital para que se le practicara la PCR.

Reconoce que cuando la Conselleria anunció que se iban a realizar PCR a todas las residencias de ancianos de la comarca, en cuatro (entre estas la de Dénia) no llegaron a realizarse, a la espera del robot donado al hospital, pero apunta que estas pruebas se retomarán.

Por último, niega la escasez de EPIs, y señala que la instrucción de la Conselleria obliga a las residencias a tener un stock para un mes hasta el próximo mes de octubre, por si hubiera algún rebrote. Y asegura que las estanterías están llenas de cajas de guantes y mascarillas, entre otras.